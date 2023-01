Recomendaciones para comprar tiquetes más baratos

- Foto: Getty Images / Images By Tang Ming Tung

- Foto: Getty Images / Images By Tang Ming Tung

Si está planeando aprovechar el primer puente festivo de 2023 para darse una escapada a algún destino turístico nacional, o en su efecto, está revisando la posibilidad de darse un gusto mayor con un paseo por fuera del país; sin duda, un elemento a tener en cuenta es cómo puedo comprar tiquetes aéreos baratos.

Esta es una inquietud que, en ocasiones, suele determinar el sí o el no, cuando se desea viajar por motivos de ocio o recreación. Y no es para menos, este año que inicia viene con anuncios importantes en torno a las alzas en los principales bienes, productos y servicios, donde los tiquetes aéreos no son la excepción.

Aunque todavía no se ha definido cuál será el ajuste que tendrán las tarifas aéreas en el país para este 2023, un anuncio con el que cerró el año respecto a este tema, es que el Gobierno nacional en articulación con los operadores aéreos y operadores turísticos, estaban buscando alternativas de beneficio mutuo que permitieran establecer un incremento que no fuera superior al 14 %.

Mientras se conoce el fruto de estas reuniones, es importante tener en cuenta que por esta temporada alta, la compra de tiquetes aéreos se convierte en toda una odisea, y más si se busca generar un ahorro al bolsillo. Por esta razón, el portal Turismocity -que es uno de los más reconocidos en temas de viajes en Latinoamérica- destacó siete recomendaciones prácticas para encontrar tiquetes al mejor precio.

En primer lugar, aconseja realizar la comparación de precios entre diferentes agencias y aerolíneas. Esto es clave si se desea encontrar la oferta más económica, al alcance del bolsillo, ya que, en muchas ocasiones, suelen ofrecerse ofertas exclusivas a través de agencias de turismo y que al consultar en las páginas web de las aerolíneas no aparece. O sucede lo contrario, en los portales de las aerolíneas se están ofertándome mejores precios, pero por tiempo limitado.

Seguido a lo anterior, se suma el que hecho de buscar con anticipación. Aquí se recomienda que se haga este proceso con, al menos, tres meses previos a la fecha del viaje, ya que más cerca de la fecha del vuelo puede que estén ocupados la mayoría de los asientos y los precios de los tiquetes estén más caros.

También se aconseja la suscripción a las alertas de vuelos baratos, las cuales proporcionan diversos portales dedicados a identificar las mejores ofertas y/o promociones del mercado. Contar con este tipo de información, ayudará a la decisión de adquirir el tiquete aéreo.

En esa misma línea, los portales que proporcionan información sobre ofertas y/o promociones en vuelos, permiten crear alerta de precios. Esta es una excelente opción, debido a que se puede configurar las notificaciones con base en el destino que se ha pensado viajar y de esta manera, tener un seguimiento sobre cómo vienen comportándose los precios de los tiquetes hacia esa ciudad o país.

Por otra parte, es importante programar el viaje en fechas flexibles, teniendo en cuenta, los horarios de salida y regreso. “No será el mismo precio si queremos viajar un viernes a las 7:00 p. m. que a las 6:00 a. m., ni si viajamos el 26 de diciembre en vez del 30. Cuanta mayor flexibilidad tengamos, mejores precios encontraremos”, destaca Turismocity.

Una herramienta útil y que tienen los portales que ofrecen vuelos, es que en el momento de programar un viaje, es no seleccionar una fecha en específico para que, de esta manera, se pueda conocer la oferta más baratas para viajar al destino que se elija.

Y finalmente, las dos últimas recomendaciones son: considerar fechas de fuera de temporada (o temporada baja) y viajar con menos equipaje. En cuanto a la primera, al no programar las vacaciones en meses pico como Fin de Año, Semana Santa y/o mitad de año, es probable que consigamos precios de tiquetes mucho más económicos. Mientras que lo segundo, tenga en cuenta que los vuelos más baratos son los que no incluyen maleta documentada, siendo esta opción ideal para viajes de pocos días o escapadas.