Suscribirse

Economía

Reforma laboral 2025: ¿Cuántas veces se podrán renovar contratos a término fijo?

Si usted tiene este contrato, tenga en cuenta la siguiente información.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
4 de noviembre de 2025, 7:01 p. m.
Hay 105 comités inscritos ante la Registraduría para las elecciones del 2026. Muchos están en proceso de recolección
Hay 105 comités inscritos ante la Registraduría para las elecciones del 2026. Muchos están en proceso de recolección de firmas de respaldo a sus candidatos. | Foto: El País

Hace algunos meses, entró en vigencia de manera oficial la reforma laboral, un proyecto promovido por el actual Gobierno de Gustavo Petro que busca cambiar de manera sustancial algunas de las leyes laborales que han habido en el país, como por ejemplo las horas extras, los horarios y el tipo de contrato.

Sin embargo, dado que la entrada en vigencia de la ley es reciente y se está implementando de manera paulatina, son varias las normas que aún muchos desconocen y derechos a los que tienen acceso.

Esto es lo que debe saber de la nueva ley. | Foto: adobestock

Una de las normativas es la que rige alrededor del contrato a término fijo, pues una de las preguntas que muchos trabajadores se hacen a la hora de que los contraten mediante esta modalidad es la que respecta a cuántas veces se pueden renovar los contratos de este tipo.

Contexto: Pensionados en Colombia recibirán importante beneficio para quienes cumplan este requisito

La normativa anterior a la reforma precisaba que era permitido renovarlo de manera indefinida, siempre y cuando estas renovaciones se hagan de manera escrita. Sin embargo esto no beneficiaba a los trabajadores.

Ahora, con la reforma laboral vigente, la duración máxima del contrato de trabajo a término fijo, que incluye el periodo inicial y las prórrogas, no puede ser superior a 4 años.

En época electoral sube la demanda de contratos, tanto de personal como de servicios, para la logística de las votaciones.
Este es el tiempo de duración máximo. | Foto: ADOBE STOCK

Es decir, si después de contratado, le renuevan el contrato cada cierto tiempo y usted completa 4 años en esta dinámica, usted deberá tener derecho a un contrato indefinido.

Si la empresa lo necesita por más tiempo, deberá hacer el tránsito a la vinculación indefinida. Es decir, la suma de los periodos de contratos a término fijo no pueden exceder los 4 años.

Contexto: Buenas noticias para los trabajadores: lo que les deben pagar por trabajar en Navidad o Año Nuevo tras reforma laboral

Si se llega a superar el tiempo máximo acumulado de 4 años, el contrato pierde su carácter de fijo y pasará automáticamente a considerarse un contrato indefinido.

El esfuerzo para enfrentar la crisis fiscal lo asumen los contribuyentes, mientras que el Estado crece desmedidamente y aumenta el gasto público sin control.
Prevalecerá el contrato indefinido. | Foto: Istock

En este escenario, usted puede hacer una prórroga pactada o una prórroga automática, dependiendo del caso y lo que su empleador le indique.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Explosión en el corazón de Cambridge: arrestan a dos jóvenes por detonar un artefacto en el laboratorio de Harvard

2. Revelan el nombre del otro sujeto que al parecer golpeó a Jaime Moreno: dicen en qué trabaja y habló su jefe

3. Donald Trump está buscando cómo derrocar a Nicolás Maduro. Hay planes para “capturar o matar” al dictador

4. Gustavo Petro reveló que importante cumbre internacional fracasó: “¡Qué lastima!”

5. El extraño gesto de una implicada en el asesinato del estudiante de Los Andes, Jaime Moreno, que llamó la atención de los investigadores

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Contrato a Término FijoContrato a Término IndefinidoReforma laboral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.