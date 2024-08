¿Cómo construir un sistema educativo innovador? Estos cuatro expertos internacionales contarán cómo lograrlo en la Cumbre de Educación

En cuanto a su participación en la Cumbre, la experta aseguró que es fundamental ampliar la conversación sobre los cambios en el sistema educativo. “Yo creo que el cambio es necesario y no hay que tener miedo de romper algo y hacerlo de nuevo. Hay que cambiar y creo que conferencias así dejan ese mensaje de que podemos hacer algo mejor. Lo podemos lograr trabajando juntos e intercambiando ideas. Es algo urgente y hay que hacerlo sin miedo, teniendo en cuenta que estamos acompañados y nos podemos ayudar”, destacó Rohde.

Reconocer que muchas veces los estudiantes no se sienten a gusto con lo que aprenden es otro de los pasos para avanzar hacia un sistema educativo distinto. Uno de los jóvenes que ha difundido este discurso es el argentino Juli Garlbusky, quien en 2017 se viralizó por su charla TED ‘Zombis en la escuela’. El estudiante de ciencias de datos, uno de los grandes invitados a la Cumbre, espera que muchos de los actores del sistema conozcan que, como él, otros estudiantes se sienten desmotivados en la escuela.

Finalmente, no se puede dejar de mencionar la urgencia de una educación pensada para el cambio climático. Adrián Cerezo, investigador y miembro del proyecto CHILD en el Yale Child Study Center e investigador principal en la Universidad de Maine, Estados Unidos, contará cómo alcanzarla.

“Es una conversación que a mí me gusta, porque tiende a ser una conversación sobre esperanza. Y en este momento, cuando todas las conversaciones sobre el cambio climático son, básicamente, descripciones diversas del apocalipsis o de cómo no podemos hacer nada, es poder decir que hay algo que podemos hacer, que no cuesta mucho dinero y que tenemos redes mundiales que nos pueden ayudar. Es lo que la gente necesita escuchar”, concluyó Cerezo.