El domingo 19 de octubre se efectuarán en el territorio nacional las elecciones de los nuevos integrantes de los Consejos Municipales y Locales de Juventud. Según la Registraduría Nacional, cerca de 12 millones de jóvenes, entre 14 y 28 años de edad, están habilitados para votar y decidir quiénes liderarán durante cuatro años la agenda juvenil en sus comunidades.

Para analizar la importancia del voto joven y cómo participar en estos comicios, la Registraduría y Foros Semana realizarán el foro digital ‘Grandes por elección’ el 17 de octubre a partir de las nueve de la mañana.

Con transmisión en vivo por medio de las plataformas digitales de SEMANA, ‘Grandes por elección’ reunirá a expertos, líderes juveniles y autoridades que hablarán sobre el rol y el impacto de los próximos consejeros, además de la experiencia de los que ya cumplieron dicha función. El diálogo pondrá en contexto la importancia de su representación e incidencia en las decisiones públicas.

Para Daniela Rodríguez, presidenta del Consejo Departamental de Juventud de Arauca, “ser consejera significa tener voz y voto en espacios decisorios para garantizar el cumplimiento de los derechos de la juventud”. En la misma línea, Carlos Vitola, integrante del Consejo Juvenil de Cartagena, señaló que “la política es asunto de todos. Si los jóvenes no participamos, otros deciden por nosotros”.

Stefanía Velázquez, consejera de juventud elegida hace cuatro años, destacó que esta experiencia ha sido fundamental para trabajar por las necesidades de su territorio. “Yo les digo a los jóvenes que votar sí sirve, porque ese es el primer paso que damos para que nuestra voz sea llevada a diferentes lugares, para poner esa representatividad en alguien que lleve nuestras causas”.

Los Consejos Municipales de Juventud son mecanismos autónomos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de los jóvenes en relación con las agendas territoriales de las juventudes. El registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, explicó que a través de ellos pueden vincularse de manera activa en el debate político: participar, opinar y hacer seguimiento a las administraciones regionales.

Los jóvenes entre 18 y 28 años de edad podrán ejercer su derecho en el puesto de votación donde históricamente han sufragado o se inscribieron, mientras que los jóvenes entre 14 y 17 años lo harán en el puesto más cercano a su lugar de residencia.

La Registraduría puso al servicio la aplicación móvil aVotar, en la que los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación, verificar si fueron designados como jurados y conocer a los candidatos que aspiran a obtener una curul en estas elecciones.

Los jóvenes entre 18 y 28 años de edad podrán ejercer su derecho en el puesto de votación. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

Para los comicios del 19 de octubre, se inscribieron 45.183 candidatos. Ellos conforman un total de 9.009 listas, 4.331 postuladas por partidos y movimientos políticos, 2.358 por listas de jóvenes independientes y 2.320 por procesos y prácticas organizativas. Un total de 100.687 colombianos entre los 14 y 60 años de edad prestarán su servicio como jurados de votación (18.134 menores de edad y 82.553 mayores de edad). Conéctese este 17 de octubre al foro digital ‘Grandes por elección’.