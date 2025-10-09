Foros Semana

La Procuraduría lanza el decálogo de la “Paz Electoral” para garantizar comicios transparentes en 2026

La entidad, liderada por el procurador Gregorio Eljach, presentó las bases de la estrategia, con la que busca fortalecer la transparencia, la seguridad y la confianza ciudadana en las elecciones de 2026.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

10 de octubre de 2025, 2:22 a. m.