A Paola Turbay se le inundó el apartamento con la torrencial granizada que cayó en Bogotá

Bogotá vivió en la tarde del 19 de marzo una de las granizadas más fuertes de los últimos años, inundando avenidas enteras y colapsando diferentes sectores de la capital colombiana, donde toneladas de hielo se aglomeraron en los andenes, las entradas de los edificios y hasta en las viviendas de algunos habitantes de la ciudad, como la exreina Paola Turbay, quien se encontró con una lamentable escena cuando llegó a su residencia.

Paola está muy juiciosa cumpliendo con los llamados de las grabaciones de la novela Ana de nadie, donde ella es la protagonista y ha logrado acumular un gran éxito, pues hasta el momento es una de las producciones más vistas en las noches de la televisión colombiana.

Foto: Instagram @paolaturbay. - Foto: Foto: Instagram @paolaturbay.

Paola está feliz con su papel y con la producción, sin embargo, esa felicidad se le esfumó cuando volvió a su residencia en el norte de Bogotá, donde encontró más de medio metro de agua en su planta baja y, por ende, todos sus enseres, muebles y demás empapados, borrando cualquier atisbo de sonrisa en el rostro de la exreina, quien hace poco mostró todas las carcajadas que le sacan mientras graba su serie.

En sus historias de Instagram, Turbay anunció todo lo que había sucedido y hasta pidió ayuda, pues necesita actuar de forma rápida para tratar de minimizar las pérdidas en su hogar. “No sé cómo les fue a ustedes hoy en Bogotá con esta lluvia y este granizo… A nosotros nos fue ¡FATAL!, terrible, se nos inundó el apartamento más o menos medio metro de agua y estamos llenos de humedad… Ya logramos sacar el agua pero hay una humedad terrible e incluso se nos fue la luz”, declaró Paola en su video.

Foto: Instagram @paolaturbay. - Foto: Foto: Instagram @paolaturbay.

Acto seguido, la exreina le suplicó a sus más de 1,2 millones de seguidores para que le ayuden a encontrar un experto que le ayude en esta contingencia, pues ella no conoce a nadie que tenga la habilidad de sacarla de este impasse tan lamentable. “Lo que quería saber es si alguno de ustedes sabe de algún servicio que me pueda recomendar, una empresa específicamente con números, datos teléfonos y todo para que me ayude a sacar la humedad del piso… Si tienen el dato, ¿me lo mandar porfa por acá?”, añadió la exvirreina universal indicando que recibe las recomendaciones a su mensaje directo.

En la siguiente historia, Paola mostró cómo su piso está totalmente húmedo, sus muebles mojados y la pared brillante, dejando ver que aún tiene partículas de agua en su material. Además, se logra ver en el fondo camas y estanterías vacías y desmanteladas para que se logre ir de una buena vez la lluvia que nunca debió entrar a dicho apartamento.

“Se va a pudrir todo esto”, atina a mencionar Paola mientras habla con las personas que le están ayudando en esta emergencia, que nunca le había tocado vivir a la bogotana de 52 años, que volvió a la actuación colombiana con el protagónico del remake de Señora Isabel, novela que en la década de los 90 desató toda una polémica social por mostrar un amorío entre una mujer madura y hombre más joven que ella.

Foto: Instagram @paolaturbay. - Foto: Foto: Instagram @paolaturbay.

Mientras que Paola logra volver a poner su apartamento en orden, su serie sigue muy bien puesta en el ranking del rating en Colombia. Tal como lo informa la empresa de medición Ibope, encargada de medir el puntaje de audiencia en Colombia, Argentina y Chile, Ana de Nadie se ubica en el segundo lugar con 7,39 puntos, solamente superada por el reality musical de Caracol Televisión, La Descarga, alcanzando el primer puesto con 7,61 puntos, una diferencia muy corta que en cualquier momento puede eliminarse.