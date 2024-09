Abuela que se hizo viral por subir a bailar junto a Rafa Pérez en plena tarima estaba desaparecida: esta es la increíble historia

“Gracias le damos primeramente a Dios que sobre él todo se puede. Él es el que le abre puertas que uno no puede abrir. Gracias le doy al señor Rafa Pérez porque él hizo que esto se hiciera posible, lo montaran [el video] en las redes, para yo poder encontrar a mi hermana que tenía como ocho meses que no sabía de ella. Se me había ido. Pero gracias a toda la gente buena de aquí de Fonseca, me ayudaron a encontrar a mi hermana que en estos momentos la tengo conmigo”, dijo en el video la hermana de la abuela, que estaba desaparecida.