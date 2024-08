Actor de ‘Lazy Town’ felicitó a Ángel Barajas por su medalla de plata en los Juegos Olímpicos París 2024

‘Sportacus’ felicitó al colombiano tras su triunfo en los Juegos Olímpicos París 2024

Esta fue la reacción de la madre de Ángel Barajas tras su obtención de la medalla de plata en presentación de los colombianos

“En gimnasia cualquier cosa puede suceder, un paso mal, una caída, cualquier cosa puede pasar y yo hasta el último minuto no me paré (...) pero yo siempre era orando, porque yo hasta que no compita el último, no canto la victoria (...) Ángel, gracias por este momento”, dijo frente a las cámaras.