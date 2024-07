Actor de ‘Rigo’ se destapó sobre su orientación y la relación que tuvo con famosa artista; contó cómo fue “salir del clóset”

Emmanuel Restrepo enamoró a miles de personas con su personaje en la producción Rigo, la cual fue todo un éxito en la programación colombiana. Al interior de la historia interpretó a Carmelo, uno de los antagonistas que marcó huella con su estilo y toque.

Sin embargo, lejos de las cámaras y los sets de grabación, el artista llamó la atención con su historia personal, la cual desató todo tipo de comentarios en los curiosos. El colombiano fue foco de preguntas a raíz de un tema íntimo que hizo eco en varios seguidores a lo largo de los últimos meses.

De acuerdo con lo que se pudo observar, Emmanuel Restrepo concedió una entrevista al formato La sala de Laura Acuña, donde navegó por su historia y plasmó un poco de lo que recorrió hasta el presente. El actor comentó cómo fue “salir del clóset”, según mencionó, teniendo una familia conservadora.

El actor Emmanuel Restrepo | Foto: Tomada de Instagram @emmanuelrestrepozapata

En el diálogo con Laura Acuña, la celebridad indicó que todo ocurrió cuando su hermana y él sostuvieron una conversación en la que ella indagó sobre su ‘secreto’. Al sincerarse, su familiar le pidió que le contara a sus padres, ya que era lo correcto.

“El último día que yo me iba a regresar (…) fue una noche en el comedor de mi casa, después de una cena, con todos reunidos, el dolor más grande y horrible de estómago. Yo estaba sentado, les dije que tenía que contarles algo, les dije que me gustaban los hombres y para mi papá fue muy duro... para mí, igual, verlo así. Y mi mamá lloró muchísimo, son momentos muy duros, obvio mi historia es tranquila a comparación de otras mucho más desgarradoras”, comentó ante cámaras.

“Mi papá me dejó de hablar un tiempo, mi mamá se culpó todo el camino, ella no me habló más como por seis meses... yo no estaba en Medellín, igual, pero era muy duro. Empecé un proceso pedagógico y les enviaba películas”, afirmó, detallando que estos contenidos eran un poco pasados.

Sin embargo, el tiempo curó las cosas y el acercamiento se dio de manera natural, dejando de lado los prejuicios o molestias que se pudieron desatar en medio de la comunicación. Emmanuel Restrepo apuntó que todo se transformó y comenzó a llevar a sus novios, olvidando esas barreras que en un punto existieron.

Lo particular de la historia, y que sorprendió a Laura Acuña, fue cuando habló de su atracción por las mujeres y la manera en la que las presentó a su familia, dejándolos desconcertados al inicio.

“Se fue decantando con el tiempo, teníamos conversaciones... A veces soltaba comentarios homofóbicos y yo le decía. En mi casa se puede hablar de todo sin problema, en medio de todo ellos son bien liberales. Ya después vino otro momento cuando comencé a salir con chicas”, dijo al inicio.

“Después de muchos años, como dos años, yo me enamoré de una mujer, pero yo estaba convencido de que era gay. Me enamoré de una mujer, jamás me lo había planteado, me lo comencé a preguntar. Terminaba bailando con chicas y había coqueteo, me pregunté qué estaba pasando, no lo entendía y era invisible la posibilidad, que no lo comprendía”, agregó.

No obstante, en la historia apareció Camila Jurado, famosa actriz de Pa’ quererte, quien lo flechó y conquistó de una manera muy inesperada. La reconocida intérprete conocía sus inclinaciones sexuales, por lo que para muchos fue extraño verlos en una relación amorosa.

Emmanuel Restrepo y Camila Jurado sostuvieron una bonita relación. | Foto: Instagram @camilajurado

“Apareció una chica y me enamoré. Ella sabía todo, no tuve que ocultar nada y no entré con la postura de ser hombre heterosexual. Camila, que es actriz y que era mi novia, lo tenía muy claro. La conocí en un taller de actuación y dije: lo que más me gusta con las hamburguesas y los hombres”, comentó.

“Me entró un conflicto muy grande porque sentía una necesidad de definirme. La idea de definirme me entró en reversa, llevó un montón de años siendo gay y ni yo sé. No me voy a definir en nada, ella siempre fue muy tranquila con el tema y no hubo ningún juicio”, afirmó, agradeciéndole a ella por no hacer ningún tipo de comentario o juicio en su contra.

Emmanuel Restrepo compartió que “terminamos por muchas cosas, por dinámicas de la relación”, despejando dudas sobre su orientación sexual y negando que fuera por esto. La celebridad confesó que siguió saliendo con otras mujeres, por lo que, basado en términos, se definiría como pansexual.