Tan solo unos días después de convertirse en mamá por primera vez, Úrsula Corberó, actriz de la famosa serie de Netflix La casa de papel, se dejó ver recientemente ante las cámaras, demostrando que está completamente recuperada del embarazo y del posterior parto.

Disfrutando al máximo de estos primeros días de vida de su hijo, Dante, la actriz no puede compartir esta experiencia con su pareja y padre del pequeño, Chino Darín, ya que él se encuentra en Buenos Aires cumpliendo con compromisos profesionales que le han obligado a separarse de su hijo tras el nacimiento.

Dejando ver una de sus mejores sonrisas y muy bien acompañada por su madre, que la está acompañando en estos primeros días, Úrsula acudió a la clínica en la que dio a luz para las primeras revisiones del pequeño.

Sin poder ocultar la felicidad en el rostro, Úrsula cargó al pequeño en brazos, protegiéndolo del frío con una cobija de pelo y un gorrito de lana.

Por su parte, la actriz de La casa de papel optó para la ocasión por un maxiabrigo de color negro y unas originales gafas de sol blancas.

Al preguntarle cómo va todo el proceso de su maternidad, la actriz, que dio a luz a su pequeño hijo el pasado 9 de febrero, contestó: “Súper bien, todo soñado”.

“Muy bien, estoy muy contenta”, añadió sobre cómo se encuentra en estos primeros días luego de convertirse en mamá primeriza.

Siempre muy discretos con su vida privada, Chino y Úrsula han logrado mantener el embarazo en la más estricta intimidad hasta el último momento, compartiendo en redes sociales algunos de los momentos más especiales de estos nueve meses.

Tras el nacimiento del pequeño, tanto los recién estrenados padres como el feliz abuelo, Ricardo Darín, han mostrado públicamente su felicidad por la llegada de un nuevo miembro a la familia.

Hace aproximadamente tres días, la famosa actriz publicó unas fotos de ella junto a su pareja mientras estaba embarazada.

Ante esta publicación, los seguidores de ambos comentaron: “Divinos”; “Qué belleza”; “¡Tokio fue mamá! Cumplió el sueño de Nairobi en la vida real”; “Lo mejor del mundo es ser mamá y también papá, felicitaciones”; “Se viene mini Tokio, Casa de papel kids”; “La tercera foto está tan hermosa, se le ve la barriguita toda redondita”; “Siempre linda y eterna Tokio”; “¡Felicidades, chicos! Lo mejor de la vida”; “Mi pareja favorita antes, ahora y siempre. ¡Les deseo mucha felicidad!”.