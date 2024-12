Aida Victoria estalló contra WestCol por escribirle a su actual novio; le sacó trapitos: “No tuve la desgracia de parirte”

Aida Victoria Merlano y Westcol protagonizaron una controversia que rápidamente se volvió viral en redes sociales, tras su inesperada ruptura sentimental. El momento crítico ocurrió durante una transmisión en vivo, donde ambos discutieron por una presunta infidelidad del paisa, lo que dejó a sus seguidores impactados.

Tras finalizar la transmisión, la barranquillera confirmó públicamente el fin de su relación, argumentando que se habían cruzado límites que para ella eran inaceptables. La situación estuvo marcada por lágrimas y evidente tristeza, generando una ola de apoyo de sus seguidores, quienes mostraron empatía ante el difícil momento que enfrentaba.

Poco a poco, ambos pasaron la página y siguieron sus vidas con nuevas relaciones amorosas, las cuales despertaron curiosidad en los usuarios de redes. Pese a que se tiraban pullas en entrevistas o transmisiones de streaming, no habían tenido un cruce directo por asuntos íntimos.

Sin embargo, recientemente, Aida Victoria estalló en su cuenta oficial de Instagram, debido a unos mensajes que le envió WestCol a su actual novio, buscando retarlo sobre un tema específico. La influencer no se contuvo y se fue contra él, sacándole a relucir todo lo que había pasado lejos de los escenarios digitales.

En un video que subió a su perfil, la colombiana le puso los puntos claros al streamer, mencionándole todos los errores, groserías y actitudes que tuvo a lo largo de los últimos meses, precisamente después de que terminaron. La instagrammer se defendió y buscó aclarar todo sobre el paisa, derrumbando creencias que había de su ruptura.

“Escribirle a la pareja de tu ex no está bien, ni siquiera en reto, porque uno no sabe cómo amanezcan las personas y mientras tú juegas a desestabilizar mi relación, yo te puedo volver mie$%& la tuya. Tú te imaginas donde ese día yo hubiese amanecido loca y le escriba a tu novia a molestarla... De repente a mí se me da por mandarle este pedacito de chat, ¿te acuerdas de esto? Si le mando el contexto de esto y le digo: ‘Resulta que cuando él acababa de terminar conmigo y estaba intentando las cosas contigo, me estaba hablando mie#$% de ti. Yo sería incapaz de hacer esas cosas’”, dijo al inicio del video.

“Por la forma en la que te cag$%# en el DM cuando te escribió mi marido, creo que te diste cuenta de que a él tampoco le da gracia esos chistes (...) Él te perdonó, pero yo no, porque llegué a la conclusión de que yo no tuve la desgracia de parirte como para tener que aguantarte, y como has salido a hablar tanta mie#$% de mí y me he quedado callada, decidí hacer una reflexión”, agregó.

Aida Victoria aprovechó y publicó los fragmentos de videos donde WestCol se la pasaba mencionándola y reiterando que ella era reconocida por él, a lo que fue contundente y le dejó unas palabras de reflexión.

“Me acuerdo que dijiste: ‘Desde que yo la saqué de mi vida, yo no quiero saber nada de esa mujer’... seguías y seguías, por eso eres tú el bloqueado (...) Qué curioso que yo tenga más consideración por tu pareja, que tú”, apuntó.

La barranquillera le recordó detalles de cómo arrancó en las redes sociales, puntualizando que ella ya tenía reconocimiento cuando tuvo su relación con él, lejos de lo que estaba diciendo en transmisiones.

“Eres un niño, un hombre de verdad no compite con la ex (...) en otra vida tú no serías mi momento más humilde, pero como solo tenemos está, por favor deja ya de recordármelo”, aseguró.