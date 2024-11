Mencionó que, aunque no está buscando el ‘príncipe azul’, Juan David Tejada le ha dado un amor sincero y genuino, con el que se ha sentido ella misma y ha podido descubrir cualidades y fortalezas de su personalidad que no había podido identificar.

La forma en la que Juan David Tejada conquistó a Aida Victoria Merlano

“Este hombre me quiso invitar a un concierto y me llevó mariachis con flores solo para invitarme al concierto y pues soy un ser humano y siento”, mencionó con la voz entrecortada.

Aclaró que, en el momento en el que el hombre llegó a su vida, estaba atravesando una de las situaciones que más tristeza le habían causado, pues pese a las críticas que recibía, estaba completamente entregada a su relación y no llegó a pensar que terminaría de la forma en la que ocurrieron los hechos, pues aunque no fue víctima de infidelidad por parte de Westcol, este incumplió los acuerdos de su noviazgo, situación que Aida afirmó, jamás pasaría por alto.

“Fue como que me recordó quién yo era y no es lo ideal, te repito: no es como que yo hubiese estado esperando a que viniera el príncipe azul a rescatarme, pero así se sintió porque yo estaba en un hueco horrible y espantoso y, de repente, fue como que esa luz que me recordó y me ayudó a brillar”.