Andrea Guerrero dejó Colombia y anunció que se alejará de los medios por un tiempo; se fue a “cumplir sueños”

Andrea Guerrero se ha consolidado durante los últimos años como una de las periodistas más importantes de la televisión colombiana. Incluso, actualmente es la directora de la sección de deportes de Noticias RCN.

No obstante, la nortesantandereana sorprendió el viernes pasado a todos sus seguidores y confirmó que va a estar alejada de los medios de comunicación por un tiempo, puesto que se tomará varios días de descanso.

Andrea Guerrero se ausentará de Win Sports durante casi un mes - Foto: Instagram @andreaguerreroquintero

El anuncio de la reconocida presentadora se registró en medio del programa Primer Toque (Win Sports), donde pusieron la famosa canción de Bad Bunny, Vacaciones. Asimismo, la cucuteña señaló que la idea es regresar a sus labores a finales de julio.

“No, no voy a la playa, pero es mi último día oficial antes de estas vacaciones largas. Por eso esta canción, que le aplica también a ellos [los jugadores de Millonarios], que van a tener vacaciones”, precisó Guerrero.

La periodista, de igual manera, aprovechó su cuenta personal de Instagram para mostrar que salió del país esta semana junto a su pequeña hija Luna, con quien se fue a “cumplir algunos sueños”.

Mediante las historias, la comunicadora cucuteña compartió varias postales de su viaje y confirmó que se encuentra paseando por Europa. La primera parada de Andrea y su primogénita fue París, Francia.

La nortesantandereana señaló finalmente que el último día de trabajo, antes de salir a unas vacaciones tan largas, suele ser bastante pesado debido a que toca dejar todo al día.

“Nunca me había tocado”

James Rodríguez recibió hace unas semanas en su casa a Andrea Guerrero y Eduardo Luis para una informal entrevista. El volante habló sobre los planes que tiene a futuro y destapó en dónde quiere jugar la próxima temporada, además de la experiencia que tuvo en el Real Madrid y el Bayern Múnich.

“Quiero seguir en Europa, en donde pueda jugar cada tres días, porque me siento bien físicamente y puedo dar más. Porque tengo talento y calidad. Me encanta trabajar, soy un profesional, así muchos lo duden, pero no me importa lo que digan sobre mí, yo sé lo que soy”, precisó.

El mediocampista también aprovechó el diálogo con los dos reconocidos presentadores para cambiar de roles y les lanzó cuatro preguntas relacionadas con las críticas que reciben los jugadores profesionales por parte de la prensa.

Andrea fue la primera en responder y aseguró que es muy difícil no evaluar individualmente a un futbolista, mientras que el narrador antioqueño indicó que un periodista deportivo “consume tanto el juego que puede sacar análisis y concluir cosas”.

El cucuteño insistió en su duda y preguntó: “Cuando un colega de ustedes habla de lo deportivo, vale. Pero lo que no entendemos es por qué se van a la parte personal, ¿en qué se basan?, ¿ustedes tienen pruebas cuando hablan así?”, provocando que Guerrero y López tuvieran que pensar un poco más su respuesta.

James Rodríguez confrontó a Andrea Guerrero - Foto: Instagram

Tras finalizada la entrevista, la directora de deportes de Noticias RCN expresó que Rodríguez los sorprendió con esas interrogantes y admitió que nunca le había tocado algo así en una entrevista. Además, afirmó que la charla estuvo muy amena.

“Nunca me había tocado que un invitado quisiera entrevistar al periodista. James no se aguantó las ganas en esta coproducción del Canal RCN y Win Sports con Eduardo Luis”, enfatizó Guerrero en su cuenta personal de Instagram, donde subió un video junto al 10 del combinado nacional.