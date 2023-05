“Me cansé de guardar silencio”: Andrea Guerrero a los “acosadores” en redes sociales

Andrea Guerrero es una de las periodistas deportivas más importantes del país, pero también una de las mujeres que sufre de acoso virtual.

Este 17 de mayo se cansó de tanto patán detrás de un teclado y decidió responder insultos en Twitter.

“¿Saben algo? Cuando le respondo a algún agresivo en RRSS me dicen que no conteste nada, que no me desgaste. Sin embargo, me cansé de guardar silencio y naturalizar la agresión digital. Hay días como hoy en los que levanto la voz y pido que no nos hagan callar”, indicó y así lo cumplió.

Andrea Guerrero - Foto: Heidy León - SEMANA

Todo se dio luego de que la presentadora de Win Sports y RCN hizo una pregunta en Twitter sobre la clasificación de los 8 en la fecha 20 del fútbol colombiano, esperando interactuar con sus seguidores.

Sin embargo, una cuenta que ni siquiera se identifica como persona, sino como @El_KinderCortes la insultó.

“Los que queden del 1 al 8. Lea el reglamento. Borracha”, le dijo a Andrea.

Guerrero, cumpliendo su palabra, citó el trino y le contestó.

“¿Tengo que aplaudirle su agresión o usted preferiría que me intimide? ¿O acaso me la tengo que aguantar por ser mujer? ¡Tan machito el cobarde!”, puntualizó.

La discusión no se quedó ahí. La cuenta le replicó a la presentadora.

“¿Sabes que deberías aplaudir? A tus amigos y suegros paramilitares en Cúcuta, la mayoría presos. A ellos, que tanto dinero te han dado. Saludos. ¡Y salud!”, indicó y ella volvió a trinar.

“No tengo suegros, ¡así que deje de inventar!”, finalizó con ese usuario.

Andrea Guererro no ocultó su favoritismo por los dirigidos por Scaloni para el título del Mundial. - Foto: Instagram: @andreaguerreroquintero

Varios internautas le pidieron a Andrea no desgastarse y ella de nuevo argumentó que está cansada del acoso.

“Es que de verdad me aburre que ya las agresiones digitales se vuelven paisaje. ¡Saludos y gracias!”, concluyó.

Lo sucedido con Andrea se da justo un día después de que la Corte Constitucional emitiera una sentencia fundamental para la libertad de expresión, reconociendo la violencia que viven a diario las periodistas mujeres en el ejercicio de su trabajo.

La sentencia responde al caso interpuesto por las periodistas Vicky Dávila, Camila Zuluaga Suárez, Lina María Peña, Lariza Pizano Rojas, Andrea Dávila Claro, María Jimena Duzán, Claudia Gurisatti, Maryuri Trujillo y Cecilia Orozco. El proceso fue liderado por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y la abogada de esa corporación, Raissa Carrillo Villamizar.

Vicky Dávila / CAMILA ZULUAGA / María Jimena Duzán / Claudia Gurisatti - Foto: Esteban Vega / León Darío Peláez / Juan Carlos Sierra / Diana Rey

En su decisión, la Corte Constitucional recordó su propia jurisprudencia sobre el mismo tema. Aseguró que “el patrón de discriminación del que han sido víctimas las mujeres periodistas por el ejercicio de su profesión se ha manifestado a través de múltiples tipos de violencia, entre ellos la violencia digital”.

La Corte concluye entonces que “la violencia contra las mujeres periodistas es un mal generalizado que simplemente muestra una faceta específica de la violencia generalizada contra la mujer. En efecto, acallar al periodista, pero sobre todo acallar a la mujer periodista, es una manifestación de la tendencia a que ciertos hechos no se develen, sobre todo en democracias deficitarias o con tendencia a gestionar sus problemáticas por canales distintos al diálogo racional”.