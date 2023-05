Video | “Nunca me había tocado”: Andrea Guerrero por encarada de James en plena entrevista

James Rodríguez, considerado como uno de los mejores futbolistas colombianos de la historia, estuvo unos días en el país luego de haber finalizado su vínculo con el Olympiacos y le concedió una exclusiva entrevista a Win Sports, donde reveló varios detalles de su carrera profesional.

El cucuteño recibió en su casa a Andrea Guerrero y Eduardo Luis para una larga charla. El volante habló sobre los planes que tiene a futuro y destapó en dónde quiere jugar la próxima temporada, además de la experiencia que tuvo en el Real Madrid y el Bayern Múnich.

“Quiero seguir en Europa, en donde pueda jugar cada tres días, porque me siento bien físicamente y puedo dar más. Porque tengo talento y calidad. Me encanta trabajar, soy un profesional, así muchos los duden, pero no me importa lo que se digan sobre mí, yo sé lo que soy”, precisó.

El mediocampista, de igual manera, aprovechó el diálogo con los dos reconocidos presentadores para cambiar de roles y les lanzó cuatro preguntas relacionadas con las críticas que reciben los jugadores profesionales por parte de la prensa.

Andrea fue la primera en responder y aseguró que es muy difícil no evaluar individualmente a un jugador, mientras que el narrador antioqueño indicó que periodista deportivo “consume tanto el juego que puede sacar análisis y concluir cosas”.

El futbolista colombiano insistió en su duda y preguntó: “Cuando un colega de ustedes habla de lo deportivo, vale. Pero lo que no entendemos es por qué se van a la parte personal, ¿en qué se basan?, ¿ustedes tienen pruebas cuando hablan así?”, provocando que Guerrero y López tuvieran que pensar un poco más su respuesta.

Tras finalizada la entrevista, la directora de deportes de Noticias RCN expresó que Rodríguez los sorprendió con esas interrogantes y admitió que nunca le había tocado algo así en una entrevista. Además, afirmó que la charla estuvo muy amena.

“Nunca me había tocado que un invitado quisiera entrevistar al periodista. James no se aguantó las ganas en esta coproducción del Canal RCN y Win Sports con Eduardo Luis”, enfatizó la cucuteña en su cuenta personal de Instagram, donde subió un video junto al 10 del combinado nacional.

Cabe mencionar que, en medio de la entrevista, el volante habló por primera vez sobre la salida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia, revelando algunos detalles de lo que vivieron en ese momento.

De acuerdo con James Rodríguez, el estratega no siguió en el equipo cafetero por decisión de los directivos y recalcó que nunca perderían un partido de esa envergadura para sacar a un técnico. Además, puntualizó que no le interesa mucho si no le creen.

“Es imposible que queramos perder 6-1 para sacar a alguien. Dije lo que es verdad, si no me quieren creer, es cosa de ustedes”, manifestó Rodríguez, que también se refirió a su polémico fichaje con el Al Rayyan.

La historia de Carlos Queiroz en la Tricolor fue más corta de lo esperado, pero dejó varias incógnitas debido a su estrepitosa salida. El protugués aseguró a finales del año pasado en el diario Marca que nunca presentó una solicitud de renuncia a su rol como entrenador de la Selección, despachándose en contra de Álvaro González Alzate, dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol.