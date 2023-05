“Quise proteger la Selección”: Reinaldo Rueda le responde a James Rodríguez y cuenta su versión de lo que pasó en las Eliminatorias

El entrenador de 66 años no tuvo en cuenta al ‘10′ para la Copa América.

“Con ninguno tuve algún problema. Es con el técnico que menos he jugado con la Selección Colombia. No pasó absolutamente nada y es una persona súper buena gente”, dijo James Rodríguez sobre Reinaldo Rueda en la más reciente entrevista con RCN TV y Win Sports.

En la era del entrenador caleño, que llegó en reemplazo de Carlos Queiroz, el ‘10′ apareció solo hasta la quinta convocatoria oficial de Reinaldo Rueda, tras perderse 15 partidos; siete por Copa América y ocho por Eliminatorias.

El técnico, campeón con Atlético Nacional en la Copa Libertadores, decidió no contar con James tras el 6-1 contra Ecuador por las lesiones y la falta de competencia. Rueda, pedía el 500% del nivel en el ex Real Madrid.

Como "un roce" calificó el jugador su encontrón con Reinaldo Rueda. - Foto: Getty Images

Dicha decisión creó una fuerte polémica en el país. Recientemente, con los periodistas de LineaDe4TV, el extimonel de la Tricolor explicó lo sucedido.

“Lo que quise fue proteger a la Selección y proteger a James. Como se lo dije a James: yo no quiero abusar de ti, no quiero a James para dos o tres partidos y que se lesione otra vez. Quiero un James para 10 partidos y que juegue 5 años más con altísimo nivel. Miren que han pasado cuantos años”, indicó y agregó.

“Quise siempre que hiciera una pausa, que se recuperara física y mentalmente de sus molestias e hiciera un protocolo de rehabilitación completo. Él por su nobleza, pasión y amor por la camiseta siempre querrá jugar y se hace daño él y le hace daño a la Selección y al final perdemos todos”, puntualizó en el canal de YouTube.

En los 15 partidos que James estuvo ausente del equipo nacional, el rendimiento de la Selección fue del 46% con 4 victorias, 9 empates y 2 derrotas en Copa América. Para ese entonces, el volante jugaba para el Al-Rayyan de Catar.

Colombia con Reinaldo Rueda no fue al mundial de Qatar 2022. Quedó sexta en la eliminatoria con apenas 23 puntos.

“No puede ser que no metamos goles en 7 partidos”, dijo James a Andrea Guerrero y Eduardo Luis.

Sobre esa sequía goleadora, Rueda, también habló en LineaDe4TV y lo declaró como un hecho inédito.

“Es un hecho único. Nunca en mi trayectoria me pasó. El arco se cerró y se cerró y cuando se pierde la confianza, ustedes que han jugado, saben que lo más difícil de entrenar y no se sabe cómo se entrena es la confianza. Vimos algo que no había vivido en mis 43 años de profesión. Fue un fenómeno rarísimo, porque llegaban a sus clubes y se liberaban”, analizó.

James se vistió de periodista - Foto: Captura Win Sports

El 18 de abril de 2022, Reinaldo Rueda se fue de la Selección Colombia.

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, en su reunión ordinaria llevada a cabo el día de hoy, acordó con el profesor Reinaldo Rueda, su desvinculación al cargo de director técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores, al igual que su cuerpo técnico”, publicó la Federación Colombiana de Fútbol.

Tras dirigir la Selección en 22 partidos, 14 por Eliminatorias, 7 en Copa América y un amistoso, se acumularon 7 victorias, 10 empates y 5 derrotas, Rueda logró un rendimiento del 46.9 %. Desde entonces no ha vuelto a dirigir.

¿Hay propuestas para volver a ser DT de algún equipo?

“Siempre esa pasión y esa ilusión de estar en la cancha es difícil y gracias a Dios hemos tenido algunas posibilidades. Aquí en Colombia y el exterior, aunque no son muchas. Es muy difícil y ojalá haya un proceso serio, con convicción y que te haga ilusionar. Ese es el juego, a veces uno cree que lo puede lograr y a veces no se tiene tanta ilusión y se puede llegar a la meta. Esa es la idea, seguir en el fútbol mientras Dios nos dé la licencia y la vida”, cerró Reinaldo Rueda.