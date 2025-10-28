Andrea Nocetti se ubicó como uno de los rostros más famosos de la televisión colombiana, brillando con su talento, su profesionalismo y su belleza. Tras su faceta como señorita Colombia, la artista incursionó ante las cámaras y conquistó con diversos papeles.

Una vez brilló en la pantalla chica de los medios nacionales, la famosa tomó decisiones inesperadas y le dio un giro a su vida, saliendo de Colombia para empezar una vida en Estados Unidos junto a su esposo, Elliot Minski.

Andrea Nocetti partió de su tierra natal hace diez años, ubicándose en Miami para empezar de cero, lejos de las cámaras. La celebridad no dudó en darse esta oportunidad, deseando un escenario distinto al que tenía en Bogotá, por lo que optó por una transformación.

Andrea Noceti compartió con sus seguidores el proceso de su embarazo. | Foto: Instagram

En charla exclusiva con la revista Vea, la exreina contó un poco de este paso, destapando cómo ha sido construir familia fuera de Colombia y en un lugar como Estados Unidos.

“Decidimos irnos después de 10 meses de estar casados. A mi esposo le llegaba la residencia, entonces dijo ‘por qué no lo hacemos los dos y nos vamos para allá’. Estábamos un poco cansados en Bogotá, fueron muchos años allá, y la verdad es que hacer familia acá es más tranquilo, porque Bogotá es una ciudad muy movida, entonces dije, ‘bueno, intentémoslo, vamos a ver cómo nos va’. Llevaba mucho tiempo entre Bogotá y acá, estaba viniendo bastante y me gustaba mucho Miami, entonces me pareció rico, es una ciudad que se parece a la mía. Hemos estado contentos, felices acá, una vida muy tranquila, muy en familia, también tengo mis amistades acá”, afirmó, según recoge el medio.

La celebridad puntualizó que cumplió uno de sus objetivos personales, el cual era convertirse en madre. Dicha etapa llegó de una forma distinta, pues le dio la bienvenida a tres hijos que son su vida.

“Desde que me vine para acá, mi prioridad era también quedar embarazada y en todos estos tratamientos y todas estas cosas se me fue bastante tiempo. Ahora estoy en medio de la crianza, porque tengo un hijo de 5 años y medio y unos gemelos de 2 y medio. Entonces ahí ando, pero ya otra vez retomando más mi vida”, comentó.

Tras hablar de sus dinámicas y sus espacios en Estados Unidos, la famosa aprovechó para relatar su punto de vista tras ser madre de gemelos, quienes eran una posibilidad a la que nunca se negó.

“Obviamente, uno se abruma con el tema de que son gemelos, el colegio se tiene que pagar dos veces al mismo tiempo, igual estaba feliz, porque siempre lo vi dentro de una posibilidad de vida. En algún momento dije que sería chévere tener gemelos, igual quería tener tres hijos”, indicó en la entrevista.

Andrea Nocetti, recordada por su papel de Fernanda Sanmiguel en Nuevo rico, nuevo pobre, aseguró que su realidad en Estados Unidos ha sido buena, pero no se logra comparar con la que llevaba en su tierra natal, donde contaba con la compañía de amigos, familia y allegados.