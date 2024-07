Andrés Fierro no se quedó callado y habló de los problemas que le ha traído la polémica de su hijo: “Me ha tocado difícil”

Hace algunas semanas, el nombre de Andrés Fierro fue tendencia en redes sociales, pues a través de Buen Día, Colombia, el matutino del Canal RCN, su hijo Martín manifestó sentirse rechazado por el artista y afirmó que hace algún tiempo ‘no pasa nada entre ellos’.

Por esta razón, el actor que interpretó el papel de Esteban en Padres e Hijos salió a pronunciarse y a contar su versión de la situación, pues todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, le habría traído algunos problemas que han llegado a afectar su estilo de vida.

El hijo del actor contó su versión de lo sucedido. | Foto: @andresfierroactor

Andrés Fierro rompió el silencio y habló de su hijo Martín

En medio de una reciente entrevista con Tropicana Colombia, Andrés Fierro destapó información sobre el caso de su hijo, el cual ha sido sonado en redes sociales en las últimas semanas.

En primer lugar, quiso resaltar que el joven sí tiene su apellido y se preparó para dar algunas explicaciones frente a los micrófonos y cámaras del programa.

“La situación con Martín inició cuando, supuestamente, en el embarazo, yo tenía 17 años, tenía muchas cosas encima y entonces vienen situaciones complejas y aunque en este momento de mi vida no me interesa puntualizar en cada una, pasaron muchas cosas. En el caso de ella (la madre de Martín) hubo muchas circunstancias, yo estoy con el niño hasta cierta edad, de hecho, vive en mi casa con ellos”.

No obstante, después de algún tiempo, habrían tenido algunos inconvenientes que les hicieron tomar caminos separados y al mismo tiempo, salieron a la luz nuevos problemas con relación a su hijo.

La celebridad ha estado en centro de noticias por un tema familiar | Foto: @andresfierroactor

“Este es un proceso que me ha tocado difícil porque no se imaginan, a raíz de todo esto que ha pasado pues, aunque ahorita nos estamos burlando, el trabajo bajó. Si yo no busco otra opción en mi vida, en este momento yo estaría quieto. Si yo no me meto en el tema de la producción de cine, de la producción de novelas, estaría sin nada”, afirmó el actor.

¿Cuáles son los errores que ha cometido Andrés Fierro como padre?

Adriana Bustos, una de las presentadoras del programa de radio le preguntó a Andrés sobre las posibles fallas que ha tenido en su paternidad, razón por la cual, el actor quiso referirse al tema, sin ahondar demasiado en situaciones puntuales del pasado.

“Los errores que yo cometí en ese momento, es que después de un tiempo me alejé de ellos, que reitero, fue por muchas circunstancias que en este momento no interesan, pero eran muy fuertes, y sé que no son excusas, nunca me he excusado y nunca he negado a nadie”.

Sin embargo, afirmó que, desde hace algún tiempo ha estado trabajando en mejorar las situaciones negativas que han ocurrido para así, poder tener una perspectiva diferente y más amable del caso.

“Ahorita estamos en ese tránsito de retomar muchas cosas, no es fácil, pero no es que haya sido una historia de amor de la que yo me fui o me volé, no es que le hicieron prueba de ADN y yo no me fui a los cinco días, no es tan rosa la historia, pero reitero que estamos en el tránsito”.