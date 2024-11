Angeline Moncayo reveló lo último que le dijo la mamá de Mauricio Leal días antes de morir: “Estoy tratando de perdonar”

“ Lo que busco, desde el día uno, es que este hombre no se robe mi paz. Ya nos quitaron la vida de Mauricio y de Marleny, yo no voy a cederles mi paz. Estoy tratando de perdonar ”, afirmó, comentando sobre su proceso para sanar el dolor que le quedó por esta pérdida.

Al preguntarle por la condena de Jhonier Leal, con quien sostuvo una llamada muy particular tras la muerte del peluquero, Angeline Moncayo respondió que no había una justicia real luego de dicha tragedia, pues nada se los devolvería.

“La última vez que nos vimos yo me quedé en esa casa y yo nunca borré nada de los mensajes de ellos, de vez en cuando me gusta escucharlos, y curiosamente la última vez que hablé con Marleny me escribió: ‘Nos vemos pronto. Te amo’, ella siempre me decía ‘te amo’...y esas palabras fueron realmente que nos veríamos en algún momento, estoy segura que sí”, relató en la entrevista, afirmando que, posiblemente, se habría reunido con su gran amigo para el cumpleaños número 50 que estaría celebrando en vida.