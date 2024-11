Mejor amiga de Mauricio Leal expuso verdad de Jhonier tras trágica muerte del estilista: “Era un secreto a voces”

“Fue supremamente extraño porque fue una cosa como muy instintiva, como que no era normal, yo entiendo que todos reaccionamos de formas diferentes, pero aquí habían muchos componentes para hacer esto una gran tragedia. Digamos que las personas que los rodeamos a ellos siempre supimos que había envidia. Desde los 14 años conocía a Mauro, por supuesto me encontré con Jhonier un millón de veces ”, dijo al inicio ante cámara.

“Era un secreto a voces, todo el mundo sabía que había algo...en lo personal siempre he sido de energías, yo nunca pude, siendo su hermano, generar una relación más allá de lo correcto. Era saludo y ya, no me dejaba conectar con él, por lo que no tuve una relación ni cerca de la que tuve con Mauricio”, agregó.