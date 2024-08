Mejor amiga de Mauricio Leal suelta frase clave de su última conversación con Jhonier: “Todo aquel que participa es cómplice”

“Hola a todos, perdónenme. No puedo más, nadie sabe lo de nadie. Me acabo de enterrar cuchillos y a mi mamá también. ¿Qué hago? ¿Qué hago?” , dice Mauricio Leal en el video completo que se difundió con gran rapidez en las redes sociales.

Angeline Moncayo, mejor amiga de Mauricio Leal, habló de su asesinato

Además, instó en la inocencia de Mauricio Leal, pues aseguró que era una persona incapaz de cometer este atroz hecho: “El contexto que intentan vender no es posible, no existe. [...] Mi discurso siempre ha sido el mismo: pueden mostrar lo que sea, nunca duden de que Mauricio jamás se hubiera quitado la vida ni atentado contra la vida de nadie” , añadió.

Angeline Moncayo reveló última charla que tuvo con Jhonier Leal

“Recuerdo, por primera vez y en toda esta difícil historia, la llamada que le hice a este personaje al día siguiente de lo que ocurrió. Yo estaba destrozada, apenas podía hablar. Él sabía perfectamente lo que ellos significaron en mi vida, y la respuesta al otro lado del teléfono fue tan fría que, cuando colgué, sentí un escalofrío. Mi cabeza y mi corazón me dijeron lo que había pasado. Nunca había hablado con un ser humano con tal grado de deshumanización. Aunque me costó creerlo en ese momento, era una historia tan trágica que aún hoy me cuesta procesarla”, agregó en el comunicado.

Luego, fue enfática en mencionar que las personas que están pendientes del caso, no deben tener dudas sobre la persona en la que está puesta la atención: “No duden acerca de quiénes son los responsables de la parte oscura en esta situación, quiénes llevaron a cabo estas acciones y quiénes los respaldaron y continúan haciéndolo. Pluralizó, porque para mí, todo aquel que participa de una u otra manera es cómplice. No se distraigan. Y, sobre todo, no olviden quiénes eran los buenos en esta historia, y que la justicia está destinada a ellos, porque lo merecen”, concluyó.