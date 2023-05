“Aquí vamos de nuevo”: el mensaje de Josse Narváez con el que preocupó a sus seguidores

El actor y presentador cordobés Josse Narvaéz, al parecer, ha dejado atrás la televisión luego de haberse retirado del programa del canal Uno —en el que estuvo por algunos años—, para dedicarse a una nueva etapa en su vida profesional: el baile y canto.

El cordobés suele ser muy activo en sus redes sociales, junto a su esposa, la también presentadora Cristina Hurtado, donde deja ver algunos detalles de su vida diaria, así como los nuevos proyectos que llevan a cabo en conjunto o por separado.

Sin embargo, en las últimas semanas, los millones de seguidores han estado pendientes de las recientes publicaciones del expresentador de Guerreros, debido a la situación de salud que vive su padre. Aunque ha sido poca la información que ha dado a conocer el famoso, Narváez en un primer momento publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram, en la que mostró que estaba acompañando a su progenitor en el hospital, ya que tenía problemas de salud.

Días después, aunque sin conocer detalles de la enfermedad que habría llevado a su papá a la UCI, las miradas de los curiosos se posaron en otra reciente publicación, la cual daba información sobre el avance de salud de su ser querido. El exprotagonista de novela indicó que su familiar ya había salido de esta zona hospitalaria, por lo que había una mejora.

Pues bien, recientemente, Josse Narváez preocupó a los usuarios con una publicación sobre su papá. Se trata de una foto en la que aparece el cordobés en medio de un vuelo, al parecer, para ver a su papá, en dónde agregó un corto mensaje: “Y aquí vamos de nuevo pa”.

En la instantánea, el expresentador dejó ver la vista desde un avión. Horas después, mostró lo que sería la casa de sus padres con una imagen donde aparece el atardecer del 1 de mayo.

Las nuevas facetas de Josse Narváez

Recientemente, se ha conocido que el famoso hace parte de la afamada y exitosa obra de teatro musical Hombres a la plancha —muestra un recorrido por canciones desde los ochentas hasta los 2000 con un formato de show de música televisivo—, presentada en el centro de eventos Royal Center, en donde podrá demostrar todas sus capacidades, siendo una de sus grandes, y desconocidas, pasiones.

Josse Narváez compartirá los escenarios con Carlos Montaño, Juan Medina, Sebastián Silva y Marcelo Cezán, quien volvió a casarse a sus 52 años, en la que los famosos tendrán que dejar ver sus talentos para el baile, y además, cantar éxitos pasados y recientes.

Aunque muchos de sus seguidores desconocían este talento del famoso, en una entrevista en La sala de Laura Acuña, el ex Protagonista de novela reveló que la audición no salió como él lo esperaba, pero a pesar de eso, terminó siendo el elegido; de hecho, Juan Medina fue quien lo animó a audicionar, avisándole que estaban buscando artistas para la nueva temporada del show musical.

“Fue un desastre [la audición], pero ellos vieron algo más. Este man [Carlos] es muy generoso. Vio mucho más allá y me visualizó y me imaginó porque me asusté bastante”, aseguró Narváez en la entrevista con Laura Acuña.

Luego, agregó: “Me siento bastante honrado y muy comprometidos porque ellos son unos monstruos...Tú no sabes lo que esto significa para mi... Todo coincidió y decidí aceptar en Hombres a la plancha”.

En otro momento, la expresentadora de Guerreros y esposa de Cristina Hurtado, aprovechó para elogiar y felicitar a su esposo por este nuevo camino que inicia: “Amor mío, me siento muy feliz y orgullosa por ti. Hoy comienzas una nueva etapa en tu vida, esa que palpita en tu alma desde muy niño. Gózatela y déjanos deleitarnos con tu talento y carisma”, escribió en una de sus historias de Instagram, acompañado de un video que contiene una serie de fotografías de Josse en el show.

A su vez, Hurtado añadió: “¡Tremendo show! Les va a encantar”, mientras les aclaraba ciertas dudas a sus más de 6,5 millones de seguidores que acumula en la red social: “Para quienes me han preguntado, lo pueden ir a ver al Centro de eventos Royal Center, miércoles y jueves, a las 8:30 p. m.”.

