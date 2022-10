Así es la lujosa mansión de Eugenio Derbez en Encino, California

Tras el accidente que sufrió el reconocido actor de comedia, Eugenio Derbez, mismo que lo ha tenido en una larga recuperación en cama, desde el 29 de agosto, ha estado en los centros del debate por la salud del hombre que se hizo mundialmente famoso por la película No se aceptan devoluciones.

Así entonces, tras el último comunicado sobre el avance de Derbez, cuando se conoció que el accidente lo sufrió cuando se encontraba disfrutando con su hijo Vadhir de un videojuego virtual, el actor ha mantenido en su casa en Encino, California, misma que adquirió a inicios de este año.

La mansión cuenta con 10 habitaciones, todas bastante amplias y repartidas en tres pisos; así como una gran cocina, una sala, y 7 baños para que cada sector de la casa tenga su propia capacidad. También cuenta con un bar, una sala de cine, un salón de juegos, un gimnasio y canchas deportivas. En cuanto al garaje, la casa tiene capacidad para almacenar hasta 8 vehículos.

Actualmente, la mansión está avaluada en $14 millones de dólares, un valor mucho más elevado que el de sus otras propiedades en California. Esta última gozaría de finos acabados en mármol, así como un alumbrado especial; además de 1.023 metros cuadrados.

Es de resaltar que, dentro de su casa, el actor y productor también cuenta con una sala especial de lectura, así como una terraza, un rooftop, una zona de barbecue, así como una piscina infinita, según recalca Ad Magazin.

“Es el dolor más fuerte de mi vida”: Eugenio Derbez

El actor y productor mexicano Eugenio Derbez compartió un video en su cuenta en Instagram, en la que contó a sus seguidores cómo avanza su recuperación, luego de que sufriera en días pasados un grave accidente. Desde una cama, el comediante apareció con todo el brazo izquierdo inmovilizado. Contó que ese día de agosto se accidentó en momentos en que se encontraba disfrutando con su hijo Vadhir un videojuego virtual.

De acuerdo con el artista mexicano, durante estos días ha sufrido “el dolor más fuerte de su vida”. “Yo sé que lo que más la gente quiere saber es qué pasó y por qué pasó. La gente siempre me ha dicho que las cosas pasan por algo. Yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar para qué. Fue un año muy ocupado”, reveló el actor.

Y agregó el creador de personajes como El súper portero y El longe moco: “Los últimos meses no pisé mi casa y a pesar de que estaba muy feliz por todo lo que me ha pasado, CODA, el Óscar y tres series. Estaba muy feliz, pero me sentía un poco ahogado, me sentía como en la cárcel, porque no tenía vida ni días libres. Este accidente pasó por eso, fue mi alma pidiendo parar”.

En el video, el actor de No se aceptan devoluciones dijo que, al verse inmerso en la realidad virtual a través de un visor, perdió la noción del espacio.

“Faltando un día para regresar a mi casa fue que pasó esto. El mes anterior estaba haciendo cosas muy arriesgadas, porque me encanta la adrenalina. Estuve con mi hijo en un río de cocodrilos y no me pasó nada (...). Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita...”, recordó.