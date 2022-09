Actriz Kate Winslet sufrió un accidente en pleno rodaje: este es su estado de salud

Kate Winslet será la protagonista de Lee, película dirigida por Ellen Kuras. El rodaje ya está en marcha en Croacia, donde la actriz sufrió una caída, por lo que tuvo ser trasladada de urgencia al hospital.

Según The Hollywood Reporter, la actriz estaba en el set cuando tuvo lugar el accidente. La trasladaron a un hospital cercano y sus representantes anunciaron que se encuentra bien. El medio afirmó que Winslet reanudará la filmación esta semana.

“Kate resbaló y fue llevada al hospital como medida de precaución requerida por la producción. Ella está bien y estará filmando, como estaba planeado, esta semana”, reveló su equipo.

En la película interpreta a la fotógrafa Lee Miller, que trabajó como corresponsal de guerra para Vogue durante la Segunda Guerra Mundial. El elenco del largometraje también incluye a Marion Cotillard, Jude Law, Andrea Riseborough y Josh O’Connor. Se espera que el filme llegue a las salas en 2023.

“No será un biopic. Una historia sobre toda la vida de Lee daría para una serie en HBO. Lo que queríamos hacer era encontrar la década más interesante de su vida, la que definió quién era y en qué se convirtió debido a lo que pasó. Fue el período de 1938 a 1948, el que la llevó, a través de la guerra, su momento definitivo. Esa es la historia que queremos que la gente sepa sobre Lee, más que sobre muchas otras partes de su vida”, explicó Winslet en 2021 a Deadline.

Además de Lee, Winslet tiene varios proyectos en el horizonte. El 16 de diciembre de 2022 estrena Avatar: el sentido del agua a las órdenes de James Cameron y próximamente empezará a rodar Fake!, película que cuenta con Scott Z. Burns como director. Su último trabajo ha sido Mare of Easttown, miniserie de HBO que le valió un premio Emmy.

“Es el dolor más fuerte de mi vida”

El actor y productor mexicano Eugenio Derbez compartió un video en su cuenta en Instagram, en la que contó a sus seguidores cómo avanza su recuperación, luego de que sufriera en días pasados un grave accidente, puntualmente el pasado 29 de agosto.

Desde una cama, el comediante apareció con todo el brazo izquierdo inmovilizado. Contó que ese día de agosto se accidentó, en momentos en que se encontraba disfrutando con su hijo Vadhir un videojuego virtual.

De acuerdo con el artista mexicano, durante estos días ha sufrido “el dolor más fuerte de su vida”.

“Yo sé que lo que más la gente quiere saber es qué pasó y por qué pasó. La gente siempre me ha dicho que las cosas pasan por algo. Yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar para qué. Fue un año muy ocupado”, reveló el actor.

Y agregó el creador de personajes como El súper portero y El longe moco: “Los últimos meses no pisé mi casa y a pesar de que estaba muy feliz por todo lo que me ha pasado, CODA, el Óscar y tres series. Estaba muy feliz, pero me sentía un poco ahogado, me sentía como en la cárcel porque no tenía vida ni días libres. Este accidente pasó por eso, fue mi alma pidiendo parar”.

En el video, el actor de No se aceptan devoluciones dijo que al verse inmerso en la realidad virtual a través de un visor, perdió la noción del espacio.

“Faltando un día para regresar a mi casa fue que pasó esto. El mes anterior estaba haciendo cosas muy arriesgadas porque me encanta la adrenalina. Estuve con mi hijo en un río de cocodrilos y no me pasó nada (...). Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita...”, recordó.

Así mismo, dijo que en el hospital le dijeron que un gran número de personas llegan a ese lugar, que se accidentan en medio de juegos virtuales.

“Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera, rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos”, aseveró el actor.

*Con información de Europa Press.