“Admiro tu valentía”: las sentidas palabras de Pauleth Pastrana a Fredy Guarín tras su mensaje de reflexión

El exfutbolista colombiano Fredy Guarín dio de qué hablar este jueves en redes sociales luego de publicar una imagen llorando y con una extensa explicación de sus errores y arrepentimientos.

Después de su salida sin explicación de Millonarios, último equipo en el que jugó, y después de protagonizar un escándalo en casa de sus padres, al jugador de la Selección Colombia en Brasil 2014 se le había visto en sus negocios y junto a su pareja Pauleth Pastrana, con quien contraerá matrimonio.

“Muy buenos días mundo. Hoy quiero mostrarme así tal cual soy. A corazón abierto. Esto no lo hago para generar lástima ni seguidores, lo hago con la intención de que le sirva al menos a una persona”, indicó Guarín en la introducción de su post en Instagram.

Gran parte del texto fue escrito en mayúsculas, llamando aún más la atención frente al mensaje que Guarín quiso compartir no solo con sus seguidores, sino también con todas las personas a quienes lleguen sus palabras: “De un tiempo para acá, mi vida está cambiando enormemente. Estas lágrimas que ven en la foto son las de un hombre lleno de vicios, errores, pecados, y muchas cosas más. Mi gente, estamos a tiempo de abrirle la puerta a papito Dios y dejar que él sea quien guíe nuestra alma y corazón. Dios ya me perdonó y me perdoné. Si alguien está en desacuerdo con esta publicación, lo entiendo. No dejen de soñar. Que el perdón sea con amor y guiado por Dios nuestro señor”.

“Dios les bendiga hoy y siempre. Mucho ánimo y fortaleza. Nunca es tarde”, concluyó Guarín en su sentida publicación.

“Estoy tan orgullosa de ti”

Fredy Guarín ha recibido numerosas muestras de afecto y palabras de apoyo ante su reciente reflexión. Una de ellas vino de parte de su pareja, Pauleth Pastrana, quien dejó un mensaje bastante especial para el exfutbolista.

“Amor, somos humanos y, afortunadamente, no somos perfectos. Reconocer nuestros errores es una de las cosas más difíciles y más reconfortantes. Admiro tu valentía, estoy tan orgullosa de ti. Quien pone todo en las manos de Dios, verá la mano de Dios en todo”, expresó Pastrana.

“Hoy lloro de alegría, gracias, gracias, gracias, los tiempos de él son perfectos! Te amamos demasiado. Eres grande Fredy Guarín”, concluyó en su comentario.

Hasta el momento, el post en el Instagram de Fredy Guarín acumula más de 130.000 ‘Me gusta’ y ha recibido cerca de 12.000 comentarios, varios de parte de figuras públicas. Estos son algunos de los mensajes de apoyo que ha recibido el exfutbolista:

“Eres un guerrero hermano, pa’lante”: Hebert Vargas, artista vallenato.

“Vamos, valiente, a salir adelante”: periodista Ricardo Henao Calderón.

“Manito mío, fuerza. Dios al comando. Acordate que Dios ama a sus hijos más rebeldes y los utiliza para dar testimonio de su grandeza, lo que necesites háblame. Guaro de la gente. Arribaaaaasaa”: ‘El negro está claro’, influenciador.