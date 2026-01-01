¿Goodbye June está basada en una historia real? Los datos que debe conocer del drama protagonizado por Kate Winslet

La actriz británica Kate Winslet se declaró “orgullosa” de presentar como directora su primera película, Goodbye June, escrita por su hijo Joe Anders, con motivo de la ‘premiere’ mundial organizada días atrás en la ciudad de Londres.

Inspirada en el fallecimiento de la madre de la actriz, el filme cuenta la historia de una familia formada por cuatro hijos que se preparan para despedirse de su madre June, que padece cáncer y está hospitalizada durante las fiestas navideñas.

June está interpretada por Helen Mirren, y sus hijos por Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough y la propia Kate Winslet.

Kate Winslet y su hijo Joe Anders. Foto: Getty Images

La película se estrenó en los cines de Reino Unido el 12 de diciembre, y llegó a la famosa plataforma de streaming Netflix el 24 de diciembre, día de Navidad.

Es un largometraje “sobre la pérdida, pero también una historia muy hermosa sobre la familia y la vida, sobre el amor, sobre lo que significa ser humano y afrontar juntos emociones difíciles”, declaró Winslet a la AFP en una entrevista en la alfombra roja.

La famosa y reconocida actriz Kate Winslet mencionó que ya había “pensado en la dirección” de una película, pero no sabía “cuándo” se sentiría preparada, “técnica y emocionalmente”.

“Lo encontré increíblemente gratificante, estimulante, enriquecedor”, añadió, mostrando un gran deseo de repetir la experiencia.

La actriz ganadora de un Óscar decidió dar el paso tras leer el guion de su hijo, el actor Joe Anders, de 21 años, que la “impresionó enormemente”.

“Cuando estuvo listo para ser enviado a directores, me di cuenta de que no quería dejar pasar la oportunidad”, contó la actriz.

El reparto de la película también incluye al actor Timothy Spall como el marido de June y a Fisayo Akinade como su enfermero.

Como directora, Kate Winslet “fue fenomenal”, elogió Toni Collette. “Superó todas mis expectativas”, añadió.

“Pasé gran parte de mi vida defendiendo a las mujeres”, añadió Kate Winslet, que también quiso situarse detrás de la cámara para contribuir a un “cambio cultural”.

“Tengo 50 años. Lo he hecho y estoy orgullosa”, declaró la actriz de Titanic.

Netflix estrenó 'Goodbye June' el pasado 24 de diciembre. Foto: FilmMagic

Sinopsis oficial de ‘Goodbye June’

En la página oficial de Netflix se aprecia este breve resumen: “Transcurre justo antes de Navidad, cuando la vida de cuatro hermanos (y de su exasperante padre) da un giro inesperado como consecuencia del repentino deterioro en la salud de su madre. Mientras todos lidian con la complicada dinámica familiar que genera una posible pérdida, june, con su ingenio inagotable, toma el control de su propia despedida con humor mordaz, verdades sin filtro y muchísimo amor”.