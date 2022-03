‘El Chavo del 8′ regresa bajo la producción del mexicano Eugenio Derbez

Casi dos años después de que El Chavo del 8 dejara de emitirse en más de 20 países, incluido Colombia, el comediante, actor y productor mexicano Eugenio Derbez sorprendió a sus seguidores en redes sociales con el regreso de este personaje, que marcó la infancia de muchas personas en el mundo.

En su cuenta de Instagram, Eugenio Derbez publicó un video en el que aparece El Chavo del 8 haciendo su típico baile de cuando está entusiasmado, mira hacia la cámara y dice: “¿Eugenio?” El actor mexicano está sentado en un sofá y le responde, viendo hacia una pantalla: “¿Chavo?”.

Con la publicación de este video, que dura tan solo 12 segundos, el productor también anunció que el 24 de marzo será la fecha de estreno de este proyecto, aunque aún se desconoce si se tratará de una película, bioserie o un nuevo programa de televisión.

En días pasados Eugenio Derbez publicó un video que muestra el set donde se está grabando una escena y, dejó en evidencia el actor que interpretará al emblemático personaje: Juan Frese, quien también es un comediante, imitador y locutor mexicano.

Juan Frese es conocido por ser la voz detrás de los comerciales de Domino’s Pizza y de los documentales de Discovery Channel. En cuanto al doblaje, participó en la película mexicana Un gallo con muchos huevos y en la estadounidense Ant-Man.

En el video publicado por Eugenio Derbez, el actor aparece recibiendo indicaciones para el rodaje en un set con fondo azul y vistiendo el típico traje de El Chavo del 8: una camiseta blanca con rayas café y pantalón corto color beige. Por supuesto, no podían faltar las dos tirantes del pantalón sobre el hombro izquierdo.

En la publicación, Eugenio Derbez pidió a sus 17,9 millones de seguidores en Instagram estar pendientes de este proyecto que pronto estará al aire. “Ya casi… Estén pendientes. El proyecto está en camino, estén atentos”, escribió.

Los videos, que también fueron publicados en Twitter, han recibido miles de comentarios de los fanáticos de este personaje, que fue interpretado por Roberto Gómez Bolaños, desde 1972 hasta 1992, quien falleció el 28 de noviembre de 2014. Entre los comentarios se destaca el que hizo la cuenta oficial de Grupo Chespirito: “¡Ya nos exhibiste!”.

¿Por qué El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado salieron del aire en el mundo?

El Chavo del 8, Chespirito y El Chapulín Colorado dejaron de emitirse en agosto de 2020 en más de 20 países, incluido Colombia, dejando un vacío entre los seguidores de las producciones que ya llevaban más de 50 años sacando sonrisas en los televidentes.

El retiro de las pantallas se debió a una disputa legal entre la familia de Roberto Gómez Bolaños, creador de las series, y Televisa, para definir a quién le corresponde recibir los recursos económicos producto de los derechos de retransmisión.

Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños, dio a conocer la situación por medio de una publicación en Twitter en la que manifiesta que espera que se resuelva pronto para que las series vuelvan a ser vistas.

“Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”, explicó Gómez Fernández.

Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos. — Roberto Gomez Fernán (@ElAguila_Gomez) August 1, 2020

Florinda Meza, quien interpretó a Doña Florinda y viuda del comediante, también se refirió a la situación manifestando que no tiene que ver con las negociaciones, Además, señaló que es una noticia triste teniendo en cuenta que en estos momentos de dificultad es cuando más se necesita a El Chavo.

“Aunque no tengo nada que ver, porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. Además, va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor. Chespirito ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética”, escribió.