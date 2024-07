Así luce la actriz que interpretó a ‘Betty, la fea’ de niña a 25 años de la novela

View this post on Instagram

Sobre su nombre artístico, hace un tiempo manifestó por medio de un Instagram live que, “Llevo casi 13 años de carrera artística. Antes la gente solía conocerme como Aleja y el último trabajo que hice se llama ‘Necia’, entonces la gente empezó a decirme: ‘Aleja necia, necia’. ¿Qué pasa con la necedad? Mi necedad es la testarudez, siempre he sido muy testaruda y desde el 2016 dije: - No quiero que me sigan diciendo así, no quiero seguir siendo testaruda porque me ha traído más problemas que cosas chéveres (...) yo hablo al revés, y un día estaba hablando con el espejo y estaba pensando que no quería ese nombre y ‘Âicen’ es necia al revés, y si el nombre era al revés el significado iba a ser lo opuesto a ser una testaruda”.