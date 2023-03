Captaron a Harry Styles en Tokio besándose con quien sería su nueva pareja, ¿de quién se trata?

La prensa británica mostró al célebre artista, Harry Styles, a las afueras de una calle en Tokio con quien sería su nueva pareja, ¿De quién se trata?

Al hablar de Styles, se hace mención a uno de los cantantes más famosos y exitosos del último tiempo. Desde sus orígenes en el grupo One Directon, hasta su ascenso como solista; el artista de 29 años ha forjado una amplia carrera en el mundo de la música.

Entre 2010 y 2015 hizo parte de One Direction, una banda norteamericana que quedó en la retina de los fanáticos a nivel mundial. Junto a Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson; conformó una agrupación que viajó por todo el planeta y llenó estadios en más de una ocasión. En las listas Billboard o en las ceremonias de premiación, fue frecuente verlos al frente.

Integrantes de One Direction. Foto: AP

Temas como ‘Best Song Ever’, ‘What Makes You Beautiful’, ‘Perfect’, ‘Story of My Life’ y ‘Drag Me Down’, quedaron en los oídos de su fanática, conocida como ‘directioner’. Para marzo de 2015, la salida de Malik generó que lentamente la banda se fuera separando. Poco menos de un año después, Styles se separó de Modest Managment, empresa que representaba a One Direction.

En mayo de 2016, lanzó su propio sello discográfico Erskine Records y firmó un contrato con Columbia Records. Desde el inicio de su carrera como solista, fue fortaleciendo más su imagen en la industria musical, contando con canciones destacadas y siendo el protagonista de presentaciones frente a mucho público.

Por el hecho de hacer parte de los cantantes más famosos de la actualidad, siempre está en el ojo de la prensa. En esta ocasión y con base a la información del Daily Maily, Styles fue captado besando a Emily Ratajkowski, quien podría ser su nueva pareja. En noviembre de 2022, el inglés se separó de Olivia Wilde, luego de dos años de relación.

Emily Ratajkowski. - Foto: Instagram

En Tokio, las cámaras fotografiaron a Styles besando a Ratajkowski afuera de un vehículo. El británico estaba usando un combinado de pantalón y chaqueta negra, junto con una camisa beige. Por su parte, la modelo vistió una falda larga negra y una chaqueta rosada. El medio también señaló que él ha estado saliendo durante un tiempo con alguien, pero ha preferido mantener ese asunto en secreto.

Harry Styles y Emily Ratajkowski besándose. - Foto: Daily Maily

Ratajkowski se separó tiempo atrás de su marido, Sebastián Bear-McClard; con quien tiene un hijo de dos años. Por su parte, la relación de Styles con Wilde se intensificó cuando ambos estuvieron juntos en medio del rodaje de la película ‘Don´t worry Darling; dirigida por ella y protagonizada por el cantante. La relación terminó en buenos términos, siendo ahora, según la revista People, un vínculo de amistad.

Los motivos que habrían llevado a su ruptura es que ambos tenían propósitos diferentes para el rumbo de sus carreras. En el caso de Wilde, ella estaba interesada en el cuidado de sus hijos y en desarrollar sus proyecciones laborales. En el caso de Styles, su objetivo era la gira internacional ‘Love on Tour’.

Harry Styles y Olivia Wilde en 2022. (Photo by Neil Mockford/GC Images) - Foto: GC Images

En caso de confirmarse la relación del cantante con la modelo, sería el noviazgo número 13 de Styles. La primera fue Carolina Flack, quien fue la presentadora de ‘The X Factor’ reality de música al cual él acudió con One Direction. Sin embargo, fue polémica para la opinión pública, por el hecho que en ese entonces, él tenía 15 años y ella 31.

Poco después de su separación de Flack, Styles fue captado besando a la modelo estadounidense Emma Ostilly en Nueva Zelanda. Además, ella apareció en el video musical ‘Gotta Be You’. Aquel idilio no fue muy duradero y, en 2012, el británico estuvo con Emily Atack. No obstante, en más de una ocasión, el exintegrante de One Direction negó que haya sido un noviazgo formal, sino una experiencia divertida.

Ese mismo año, Styles también estuvo ennoviado con Caggie Dunlop, protagonista de Telerrealidad Made in Chelsea. Quizás su romance más mediático ocurrió en 2013, cuando después de los Kids Choice Awards, conoció a la también cantante Taylor Swift. Los dos fueron captados en diversas oportunidades de la mano, incluso se besaron en el Times Square de Nueva York en el Año Nuevo del 2013. Swift le ha dedicado varias de sus canciones a Harry en su álbum 1989, que lanzó en el 2014.

La lista sigue con: Nicole Scherzinger, Kendall Jenner, Erin Foster, Nadine Leopold, Sara Sampaio, Georgia Fowler, Tess Ward y Camila Rowe.