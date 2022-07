Carlos Vargas, de La Red, pide ayuda para salvar la vida de su papá, quien está en una UCI

Carlos Vargas, el vallecaucano que es presentador del programa televisivo ‘La Red’, abrió su corazón en redes y contó que está viviendo una compleja situación de salud con su padre, el señor Carlos Álvaro Vargas, quien se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario San Jorge de la ciudad de Pereira.

Aunque el señor Carlos Álvaro poco a poco se ha ido recuperando, el presentador dijo que necesita con urgencia donantes de sangre O+.

“Les quiero pedir a todos un gran favor: les voy a contar una infidencia, que estamos pasando mi familia y yo. Mi papá se encuentra hospitalizado hace casi tres semanas, en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Resulta que tiene varias complicaciones, que no van al caso. Pero, lo que sí necesitamos, si es tan amable, el buen corazón de la gente que quiera donar sangre. Porque mi papá está bajito de hemoglobina y esto le tiene bastante complicada la recuperación”, detalló en su cuenta de Instagram ‘carlitosvargasm’.

Igualmente, reveló que el personal médico del hospital, ubicado en el departamento de Risaralda, ha atendido muy bien a su padre, asimismo, que toda su familia ha estado al tanto del asunto.

“Está en la UCI todavía, va lento, pero este ‘man’ sigue dando la guerra. Y los médicos dicen: ‘él quiere vivir’. Nosotros estamos en familia, muy unidos, mi hermana está con él en estos momentos, mi mamá está muy pendiente de él también. Por el momento necesito esta ayuda, de todos ustedes, mis seguidores, que se encuentran en Pereira”, invitó.

A pesar de que el presentador se ha caracterizado por ser una persona positiva, alegre, incluso, que no acostumbra a manifestar sus problemas en redes; en el momento que le estaba contando la situación de su padre a sus seguidores, se quebró en llanto. “Mi papá es O+, para ver si me ayudan con él. El viejito quiere seguir viviendo, ayúdenme mis amores. Los quiero a todos, gracias”, expresó.

Carolina Cruz habló sobre su relación con Lincoln Palomeque y sus hijos

En otros hechos, durante este año, la presentadora Carolina Cruz ha venido compartiendo con sus seguidores y amigos el difícil camino que le ha tocado llevar por la separación con su pareja y padre de sus hijos, Lincoln Palomeque, así como las dificultades de salud que ha tenido su bebé, Salvador.

Pues bien, en la última entrevista que dio al programa La Red, emitido por el Canal Caracol, aprovechó para contar cómo ha venido sobrepasando estas dificultades, así como la relación que se estaría presentando entre ambos padres y los momentos compartidos con sus hijos.

“Yo estoy súper bien, súper tranquila, Lincoln y yo no estamos juntos, pero Lincoln es un papá muy presente, entonces ellos siempre están rodeados de mucho amor, siempre nos tienen a nosotros presentes, siempre. Tanto Lincoln como yo estamos ahí”, comenzó resaltando la presentadora sobre su actual relación con el padre de sus hijos y el manejo de la situación con sus hijos.

“La labor que más disfruto es ser mamá, y poder estar con ellos, verlos crecer, educarlos como niños felices, con un espíritu libre, empáticos”, continuó diciendo Cruz, resaltando que estaba disfrutando de esta época de su vida de la mano de sus hijos.

Incluso, la presentadora reveló que algunas mujeres le escribían pidiendo consejo para sus vidas, algunas de ellas con problemas de pareja, de separación, de cómo continuar la crianza de los hijos cuando no se está con la pareja o el papá.

“A mí me escriben muchas mamás: ‘Caro, estoy mal con mi esposo, con mi pareja; o me separé y no lo he superado’... Cuando uno toma una decisión, no importa la sociedad, no importa si me casé y me voy a separar”, aseveró.

Sin embargo, a renglón seguido continuó hablando sobre su relación con Lincoln, afirmando que sentía que se había cumplido un ciclo en su vida y que a pesar de la buena relación que tenía, tuvo que vivir su separación en conjunto con la enfermedad de su hijo menor.

“Yo tenía una muy buena relación, pero ya sentía que había cumplido un ciclo, porque además yo siento que muchas veces el amor cambia, y el amor trasciende, sigue estando, pero de una manera diferente. Y ahí es cuando tienes que ponerlo en una balanza y decir ¿qué quiero yo en mi vida?”, expresó la presentadora.