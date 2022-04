El motivo por el que Carlos Vargas dejará de presentar ‘La Red’

Carlos Vargas es uno de los presentadores más conocidos de televisión y recordado por su trabajo en La Red, en donde ha estado desde el primer momento cuando se emitió el programa. No obstante, en las últimas semanas ha estado ausente del programa, por lo que sus seguidores se han preguntado el por qué.

El presentador recientemente apareció en una foto acompañado de otros reconocidos personajes. Dicha imagen acabó con los rumores, pues la razón de la ausencia es que el presentador se encuentra concursando en el nuevo reality ‘El gran pastelero: Bake off Colombia’.

El programa cuenta con la presencia de jurados como Mark Raush, hermano de Jorge Raush, quien es jurado de Masterchef. Vargas es uno de los famosos colombianos de la primera edición del programa. Por lo que se sabe, Vargas pidió vacaciones en La Red y volverá al programa en cuanto su participación en el reality finalice.

Estas son otras celebridades que participarán:

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama

Mario Ruiz

Johana Fadul

Kimberly Reyes

Andrés Cabas

Belky Arizala

Natalia Giraldo

Yaneth Waldman

Martina ‘La peligrosa’

Juan Manuel Restrepo

Marcos Andrés Carreño ‘Kiño’

El gran pastelero: bake off celebrity Colombia, ¿qué se sabe del reality?

Este programa será presentado por Danna García, la actriz colombiana recordaba por su papel protagónico en “Pasión de Gavilanes”. Otros de los conocidos jurados serán Paco Roncero (quién fue jurado en MasterChef) y la pastelera colombiana Juliana Álvarez.

“Queremos entregarles a los colombianos el mejor contenido, por eso, estamos enfocados en buscar y crear historias que logren cautivar a toda la familia. Sabemos que ‘Bake Off Colombia’ conquistará a la audiencia con un formato entretenido, didáctico y dinámico que reúne el talento de 12 grandes personalidades, queridas por muchos en el país”, dijo Tomás Yankelevich, Chief Content Officer General Entertainment de Warner Bros. Discovery, a través de un comunicado de prensa.

Y aunque aún no se ha hecho oficial la fecha de estreno de “Bake Off Colombia”, sí se dieron a conocer algunos nombres de los famosos que participarán en el nuevo reality que llegará a la pantalla chica colombiana, además también se conoció que ya iniciaron las grabaciones.

“Esperamos transmitir toda la emoción de la competencia, y a su vez, que los colombianos logren conectar con cada uno de los participantes, que tienen la difícil tarea de superar retos y fortalecer sus habilidades en pastelería”, manifestó Yankelevich.

Este sería el segundo concurso gastronómico en el que participaría la llamada ‘reina de la tecnocarrilera’Marbelle, quien tuvo una buena presentación en la edición pasada de la producción del Canal RCN y llegó a las finales.

Por otro lado, se conoció la locación de grabación. “Los famosos que estarían en Bake off, el gran pastelero versión Colombia para HBO Max. Ya lo están grabando en Santa Fe de Antioquia”, según Carlos Ochoa, periodista especializado en series y telenovelas.

¿Competencia directa de Masterchef?

Muchos seguidores especulan que Bake off podría llamar más la atención de los televidentes debido a que se trata de una edición más novedosa del reality de cocina, Masterchef. No obstante, lo cierto es que al estar en diferentes formatos la competencia no se sentiría tan crudamente.

Por otro lado, hay quienes señalan que Masterchef está en un punto crucial de la serie por lo que mantiene a varios espectadores pegados a la pantalla, pues recientemente están en la mira dos actores al no obtener los resultados esperados. Actores que de hecho han causado revuelo en la producción y pocas veces han obtenido el sabor de la victoria.

Luego de que las celebridades se enfrentaran al reto de la caja misteriosa -el más difícil para algunos-, que consistía en preparar platos con proteínas representativas de las regiones de Colombia como cuy, ternera, mojojoy y cabrito, el actor Carlos Baez resultó siendo el ganador y por ello se salvó de cocinar el jueves, pero tenía la responsabilidad de formar las parejas que compitieron en la búsqueda de no obtener un delantal negro.

La estrategia del actor fue puntual: hizo parejas entre los “más fuertes” y “los más débiles”, a los primeros les asignó mayor número de responsabilidades. En esta oportunidad, los famosos debían preparar pequeños aperitivos para un cóctel, situación que puso en aprietos al cantante Tostao y el actor Aco Pérez, pues resultaron obteniendo nuevamente el delantal negro.