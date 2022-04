Con tierno video, Maia celebra el primer mes de vida de su hija Magdalena

La cantante Mónica Andrea Vives Orozco, mejor conocida como Maia, hace un mes dio a luz a su bebé Magdalena, desde ese momento su vida se ha transformado al adoptar el rol de madre por primera vez.

Por medio de redes sociales, Maia ha compartido en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 500 mil seguidores, momentos clave de su nueva faceta, en la que no ha dudado en manifestar el cariño que siente por la pequeña.

“Es un amor tan profundo que mi corazón no conocía”, escribió la barranquillera de 40 años en la publicación de un video, donde rememoró un momento en el que aparece cantándole a la bebé cuando aún estaba en su vientre.

“Muñequita linda de cabellos de oro, de dientes de perla y labios de rubí”, entona Maia.

“Esa es la magia que mi Maddie (Magdalena) me hace sentir desde que estaba en mi panza”, compartió la artista.

Después, en la pieza audiovisual aparece una imagen de la pequeña mano de Magdalena, en la que Maia sigue cantando: “Dime si me quieres como yo te adoro, si de mí te acuerdas como yo te vi”, precisó.

La esposa de Alberto Bossio, padre de Magdalena, le contó a los cibernautas que este sábado Maddie está cumpliendo “30 días en esta tierra”, por lo que se ve ha sido el mejor regalo que la vida le haya podido otorgar. “Mi mundo se llena de colores y música con cada una de sus respiraciones”, concluyó la cantante de Niña bonita, uno de sus sencillos musicales más representativos.

La peculiar forma de celebrar el primer mes de la bebé cautivó a la comunidad digital, la cual no dudó en comentar: “Feliz primer mes Maddie y Maia, lo más hermoso del mundo! No hay trasnocho con más sentido que este. Con más propósito y satisfacción”. ‘’¡Felicidades Maia! esa es la mejor experiencia que una mujer puede vivir, que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre Magdalena y sobre sus padres felicidades”. “Me hiciste llorar. Que hermosa canción, que linda inspiración para tu vida” y “ese amor jamás se acaba y no deja de llenarnos de alegrías”, son los puntos de vista más relevantes en Instagram de madres que, como ella, se sintieron identificadas.

Nació el bebé de Greeicy Rendón y Mike Bahía

Desde hace varios días, los seguidores de la pareja estaban atentos a la llegada de Kai o Arena, el primer bebé de los cantantes Mike Bahía y Greeicy Rendón.

De hecho, en algunos de sus últimos estados, Rendón había asegurado que el bebé estaba muy “amañado” y que todavía no parecía tener ganas de salir, sin embargo, su pareja ya confirmó que el bebé llegó al mundo sano y salvo el jueves 21 de abril.

Con una tierna fotografía de las huellas de su bebé en su brazo, Bahía dio la bienvenida y el anuncio a sus seguidores del nacimiento, aunque todavía no se ha dicho si es niña o niño, algo que la pareja siempre dijo no saber.

“A partir de hoy dejamos huella compañera @greeicy 👣 Te admiro, te respeto y te celebro; sigues llevándome a otro nivel! ERES INCREÍBLE! TE AMO SIEMPRE!”, es el mensaje que acompaña la fotografía de Bahía que ya cuenta con miles de “me gusta” y comentarios de felicitaciones.

Algunos de ellos son: “Felicidades a los dos y que Dios siempre los llene de sabiduría, paciencia y amor para que logren ser los papas mas maravillosos”, “Ese es el amor más puro que se puede sentir.”, “Ya sabía 😍 desde ayer, no colocaban nada. 💙 muchas felicidades” y “Que felicidad!!! Mucho amor para ustedes!! Felicitaciones”, son algunos de los comentarios que les han dejado a la pareja.