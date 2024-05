Carolina Cruz se destapa y revela por qué nunca se casó con Lincoln Palomeque

Carolina Cruz reveló por qué nunca hubo boda con Lincoln Palomeque

“Las cosas no funcionaron, a él nunca le mató el tema del matrimonio y yo me dejé llevar por esa idea, entonces dije ‘si a él no le gusta pues yo tampoco es que me mate por eso, estoy bien así’. Entonces yo digo que no hay malas personas, sino personas que en ese momento no son para uno”, confesó en la charla Carolina.