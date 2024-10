Carolina Soto cometió un error que le afectó su salud ocular: “lloraba del ardor”

“Uso los lentes de contacto para ver de lejos, solo los uso en la mañana para el programa para leer las menciones. Se me acabó la agüita, el líquido, donde uno los pone. Compré uno el fin de semana, cambié de marca porque vi otra al lado, me salía más barato”, expresó Carolina.

Sin embargo, la modelo contó que cuando se colocó el lente, con su nuevo líquido, sintió un nivel de ardor que la hizo llorar: “No te imaginas el ardor que yo sentí, se me salían las lágrimas, lloraba del ardor, no me lo podían sacar”, enfatizó Soto.