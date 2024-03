Carolina Soto expuso situación con su hija: “Noches complicadas”

“‘Lo sé todo’ me contactó para hacerme una nota acerca de mi nuevo emprendimiento y yo, inocentemente, les dije que sí. Contactamos una cita, me entrevistaron acerca del rubor y ya después me dice el periodista: ‘Es que imagínate que yo vi unos rumores tuyos, que estabas en crisis porque no habías celebrado tu aniversario’, y yo dije: ‘Ay no, pero yo nunca vi nada, tan raro’. De ahí en adelante se armó el bochinche de la vida. Ellos mismos fueron los que generaron el rumor y la nota de mi emprendimiento no ha salido”, aseguró.