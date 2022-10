Catalina Gómez reveló cómo es Marbelle detrás de cámaras; mostró cómo le ha ido en Caracol

Marbelle se convirtió en protagonista de una ola de noticias en los medios nacionales luego de que se confirmara su regreso a la televisión, con su participación en el nuevo reality La descarga. La cantante fue confirmada por Caracol Televisión para integrar el grupo de jurados y entrenadores que harán parte de la idea musical, buscando a la mejor voz de los últimos tiempos.

Según se pudo observar, el canal no perdió la oportunidad para presentar a la artista en esta producción con un tono gracioso y sarcástico, recordando lo ocurrido en el pasado con su anuncio sobre una posible mudanza que haría de Colombia. La cantante de tecnocarrilera aceptó esta oportunidad y regresó con toda la energía a los medios de comunicación, buscando imprimir sus conocimientos y experiencia en la música.

Recientemente, durante el lanzamiento oficial del proyecto de entretenimiento, Marbelle fue protagonista de distintas reacciones y comentarios en las redes sociales, debido a contenidos que salieron a la luz, donde se le vio emocionada y agradecida por la acogida que le dio Caracol. La intérprete de Adicta al dolor se mostró entusiasmada y contenta por lo que venía en camino con este reality, teniendo en cuenta que en el pasado ya participó en otros formatos como Factor X.

Uno de los videos que llamó la atención de los curiosos en Instagram fue uno que publicó Catalina Gómez, presentadora de Día a día, en su cuenta oficial, en el que reveló cómo es la artista colombiana detrás de cámaras. La paisa dejó al descubierto la actitud de la famosa, quien posó junto a ella en un corto clip que grabaron en el lugar del evento.

De acuerdo con las imágenes que salieron a la luz, Marbelle compartió un momento con la reconocida presentadora y su esposo, Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento del canal, con quienes se estaba bromeando y riendo a carcajadas.

Este último detalle fue destacado por Gómez en el post, escribiendo un texto en el que aseguraba que la cantante tenía una risa muy contagiosa y agradable. Las historias dejaron claro que la artista estaba disfrutando de su llegada a la empresa, en compañía de nuevos compañeros.

“Esa risa contagiosa de Marbelle”, escribió la celebridad del matutino de Caracol, dejando en evidencia el momento ameno que estaban llevando.

El sentido mensaje que Marbelle le envió a Santiago Cruz

Marbelle, una de las artistas más reconocidas de Colombia, fue una de las protagonistas en el lanzamiento del esperado programa y reality de Caracol TV, en donde deleitó a los asistentes con varios de sus éxitos más famosos. La cantante se robó las miradas con su talento y potencia vocal, dándole sentimiento a cada letra de sus temas.

En el lugar, la artista de tecnocarrilera realizó varias bromas y aprovechó para dar unas sentidas palabras y agradecer a los asistentes y a sus mismos compañeros. En el espacio le dijo a Santiago Cruz, su compañero de show, que tenía mucho por agradecerle.

“La vida nos ha puesto dos veces en el camino, por razones muy distintas, pero yo quiero agradecer algo muy especial: me abriste las puertas de El sitio… en el momento más difícil y duro de mi vida, y fuiste tú y ese lugar los que me hicieron no desistir. […] Gracias porque cuando me recibiste ahí no sabes la bendición que fuiste en mi vida”, expresó.

La cantante también aprovechó para mencionar que está muy emocionada por volver a trabajar con Cruz y que admira el gran trabajo y el gran músico que es hoy en día.

La intérprete de Collar de perlas también aprovechó para echarle flores a otros de sus compañeros, como Maía y Gusi, quienes la acompañarán en este nuevo reality en el que participarán como mentores y jurados.