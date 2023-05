Cazzu sorprendió con inesperada noticia en medio de su embarazo, junto a Christian Nodal

El nombre del artista mexicano de música tradicional ranchera Christian Nodal ha estado protagonizando varias noticias por su aspecto físico, composiciones musicales y el rumor de la llegada de una nueva mujer a su vida.

Christian Nodal tuvo una relación con la cantante Belinda y hasta estaban comprometidos. (Foto de José R. Madera/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images vía AFP) - Foto: Getty Images via AFP

En redes sociales y portales de entretenimiento, se filtró una fotografía en la que el intérprete de Adiós Amor aparece cogido de la mano con Julieta Emilia Cazzuchelli, cantante argentina, conocida por su nombre artístico como Cazzu.

En la instantánea, fue posible ver a la dupla de artistas con sus estilos característicos, pero lo que llamó la atención fue el gesto de sus manos unidas, ya que Nodal no hace menos de cuatro meses terminó una relación con Belinda. De hecho, esta noticia generó un sinfín de comentarios polémicos, puesto que los mexicanos tenían planes de casarse y construir un largo futuro juntos.

No obstante, el amor entre Belinda y Christian se vio truncado por varias razones y al verlo con Cazzu, comenzaron las especulaciones de una posible unión entre el cantante ranchero con la rapera. Unos días después confirmaron que sí estaban juntos e incluso hace poco dieron un paso más, se convertirán en padres.

Cazzu presume su barriga en redes con tierna foto junto a Nodal. - Foto: Tomadas de Getty Images / Instagram @cazzu - Montaje: SEMANA

Ahora, la artista argentina ha sorprendido a sus millones de seguidores con un anuncio relacionado con su embarazo y su carrera artística. Se trata de su retiro de los escenarios pero no del todo, sino mientras termina su etapa de gestación y llega la bebé al mundo.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió con nostalgia la finalización de su tour y también la noticia de dedicarse a su embarazo.

“GUATEMALAAAAA de mi vida 🇬🇹 🖤 lxs aamooo! Próxima parada y ÚLTIMA para la Nena Trampa, Chile! Allá voy 🕷️”, escribió en la publicación.

Cabe señalar que desde junio del 2022 comenzó la historia de amor entre la dupla de artistas musicales. En un principio, Nodal apareció dándole la mano a Cazzu, pero luego se filtró un video en el que los dos aparecieron dándose un apasionado beso. Después, la pareja empezó a permanecer y compartir hasta que resultaron siendo novios.

La artista argentina tampoco ha tenido problemas para manifestar lo que siente al lado del regional mexicano.

La revista People dice que el amor entre Christian y Julieta fue a primera vista: “Fue más o menos así [amor a primera vista]; fue bastante... un flechazo. Él es hermoso por donde lo veas”, dijo la reconocida rapera.

Artista mexicano y rapera argentina. - Foto: Redes sociales / Twitter

Cabe recordar que Belinda, la expareja de Nodal, se pronunció hace un tiempo sobre la relación entre los artistas. Afirmó que ella es una artista increíble, reconociendo que tiene una amplia carrera por delante, la cual será más grande que la de ella.

“Cazzu me encanta, es una superartista, la admiro mucho y me encanta su trabajo, está hermosa”, afirmó la artista mexicana-española.

Lo último que se conoció por parte de Christian Nodal fue el lanzamiento de su canción “Quédate”, la cual sus seguidores relacionaron como una indirecta para Belinda por varias frases del single. “Tú sacaste la peor versión de mí, lo más bajo que he caído fue por ti, yo no merecía todo esto”, dice el inicio de la canción, y luego, en medio del clip, sale Nodal montando caballo y coreando: “Quédate, pero muy lejos”.

Una de las frases que más llamó la atención fue: “Yo no necesitaba odio, solo te pedía amor. Yo ya no sé qué soy, pues lloro y los hombres no lloran”, a lo que muchos fans indicaron que este sería un relato de la relación tormentosa que vivió con la española, pues durante el tiempo que estuvo con ella su aspecto físico cambió y generó preocupación.