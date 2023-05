Christian Nodal le habría enviado indirectas a Belinda en su nueva canción

El amor entre Belinda y Christian Nodal parecía eterno, la pareja se mostraba más feliz y enamorada que nunca, al punto de literalmente marcarlo con tinta en su cuerpo. Sin embargo, las cosas no son lo que parecen y los artistas terminaron su relación en febrero de 2022.

Christian Nodal y Belinda se iban a casar - Foto: Instagram @belindaynodal

Tres meses y algunas canciones después, Belinda decidió hablar al respecto en público. La joven nacida en España le concedió una entrevista al programa ‘Ventaneando’, de la cadena de televisión mexicana TV Azteca.

Cuando le preguntaron sobre su situación emocional, la cantante respondió que: “Estoy ahora mejor que nunca”. También agregó que “son procesos de la vida, yo ya estoy muy tranquila, muy feliz. Así pasan las cosas. La vida es hermosa, te llena de sorpresas y esta es una de ellas”.

Tras el fin de la relación, Nodal se dedicó a su carrera musical y también le quiso dar una nueva oportunidad al amor con su colega Cazzu. Cabe recordar que la pareja anunció hace poco que estaban esperando su primer hijo y esto generó todo tipo de reacciones, no solo en los seguidores de Nodal sino de Belinda, quienes indicaron que a tan solo dos meses él ya la había superado.

Sin embargo, Nodal y Cazzu no prestan atención a dichos comentarios y, por el contrario, están que no caben de la dicha. Recientemente publicaron unas tiernas fotografías frente a un espejo, presumiendo su ‘pancita’ de embarazo y lo felices y enamorados que están de ser padres.

En las imágenes se ve a la rapera lucir unos pantalones de mezclilla, una camisa estilo crop top y, sin duda, su avanzado embarazo.

Por su parte, el intérprete de Botella tras botella optó por usar unos pantalones descoloridos y un suéter blanco, mientras toma con sus dos manos el vientre de su pareja.

La pareja de cantantes presumieron su embarazo. - Foto: Tomadas de Instagram @cazzu

El cantante mexicano nuevamente vuelve a ser noticia y esta vez por su más reciente lanzamiento llamado “Quédate”, pues sus fanáticos han relacionado varias partes de la canción con su expareja, la también artista Belinda, ya que en el sencillo se habla de un amor que sacó la peor versión de sí mismo.

“Tú sacaste la peor versión de mí, lo más bajo que he caído fue por ti, yo no merecía todo esto”, dice el inicio de la canción, y luego, en medio del clip, sale Nodal montando caballo y coreando: “Quédate, pero muy lejos”.

Una de las frases que más llamó la atención fue: “Yo no necesitaba odio, solo te pedía amor. Yo ya no sé qué soy, pues lloro y los hombres no lloran”, a lo que muchos fans indicaron que este sería un relato de la relación tormentosa que vivió con la española.

Hace unos días se conoció que, al parecer, el cantante le habría dedicado una canción a su actual pareja, pero era la misma que le había dicho a Belinda que escuchara.

“¿Quién no ha dedicado esta canción? Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha enseñado y ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en esta vida”, dijo el cantante antes de iniciar su interpretación, sin antes añadir la frase que desató todo el revuelo en las redes sociales, que ya le está dando la vuelta al mundo principalmente en Twitter.

Nodal dedica canción a Cazzu, misma que dedicó antes a Belinda y dice estar arrepentido de cantársela a su ex prometida pic.twitter.com/rSudfNLQfJ — Lo + viral (@VideosVirales69) September 19, 2022

“Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu. Yo no soy Romeo, pero quiero a mi Julieta”, alardeó el norteño, desatando la histeria de los asistentes, quienes no vieron con muy buenos ojos tal demostración de amor y por ende una pulla muy directa a Belinda, quien ha intentado rehacer su vida de la mejor manera que sabe hacer: con mucho estilo y un sentido de la moda tan exquisito que la ha catapultado como una de las mujeres mejor vestidas de Latinoamérica.