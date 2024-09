Charles Webb, el chef de los famosos que se enamoró del país: “Colombia vive una revolución gastronómica”

Creció en San Antonio, Texas, y en Guanajuato, México. Y al país arribó hace unos días no solo para promocionar su popular programa Chef on tour , sino para recorrer una de las ciudades de Colombia que más le gustan: Medellín. En la capital paisa, Webb entrevistó personajes y se sumergió en varios espacios culturales, con un equipo de seis personas expertos en cine y habilidades digitales, con los que trabaja para grabar los contenidos de su programa. Incluso, cocinó una cena especial para destacados representantes del mundo político, social, cultural y periodístico de la ciudad.

C.W.: A finales de los 70 mis papás se separaron y yo tenía la oportunidad de empezar a aprender a cocinar. Mi mamá estaba luchando por la familia. Y yo debía aprender a valerme por mí mismo. En la adolescencia me fui metiendo a la cocina para seguir aprendiendo, y me quemaba mucho, pero aprendí. Yo tenía una novia, que trabajaba como camarera, y ganaba muy buenas propinas. Y me fui involucrando también en todo lo que era el servicio. Eso me ayudó a pagar mis estudios en economía y finanzas. Pero no pensé que iba a hacer una carrera en la cocina. Hasta que vi caer las Torres Gemelas en Nueva York. Yo estaba a pocas cuadras de donde había ocurrido todo. Y eso me impactó tanto, que sentí que debía cambiar mi vida. Fue cuando volví al mundo de alimentos y bebidas. El resto es historia.