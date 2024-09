¿Colombianos plagiaron a Los Tigres del Norte? Mexicanos demandaron, pero las cosas no salieron como esperaban. Así es la historia

El estilista de Lady Di

El estilista británico trabajó durante una década con Diana de Gales y fue, en gran parte, el responsable de ayudarle a crear algunos de sus looks más icónicos. “Solo le cortaba el pelo un cuarto de pulgada, como máximo. Como era corto, podía tenerla lista en 15 minutos”, cuenta el peluquero, cuyas declaraciones forman parte del libro It’s All About The Hair: My Decade With Diana (Se trata del cabello: mi década con Diana), escrito por Renae Plant, una de las principales coleccionistas de recuerdos de la princesa.