Cónclave, entre la realidad y la ficción: experto opina sobre la película nominada a los Óscar

La película, que ya rompió la barrera de los 100 millones de dólares en las taquillas mundiales, narra la guerra sucia, las mentiras y la corrupción que hay en la elección del papa. Expertos detallan qué es verdad y qué no.

La película, protagonizada por Ralph Fiennes, ha sido galardona en los premios SAG Awards, National Board of Review, Globos de Oro, premios Bafta y Critics Choice Awards. | Foto: Courtesy of Focus Features. © 2024 Focus Features, LLC. All Rights Reserved.