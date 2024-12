Desde que comenzó la emergencia, los dos han tenido diferencias evidentes. Si Trump insiste en minimizar el riesgo, el menudo Fauci trata de mostrar con su voz ronca la cruda magnitud del problema, cuidándose de no caer en una confrontación abierta. El médico le dijo al diario The New York Times que no le interesa el papel del tipo duro que le planta cara al presidente. “En lugar de decirle ‘no tienes razón’, todo lo que hago es hablar de datos y evidencias”.

Los incondicionales de Trump no piensan lo mismo. Ven en la postura de Fauci un peligro para la imagen de un presidente en trance de reelección y con la economía patasarriba. Ese temor se ha traducido en etiquetas como #DespidanaFauci, que Trump resaltó, y en cosas más serias como las amenazas contra la vida del epidemiólogo, hoy más protegido que nunca.