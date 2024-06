Cristina Hurtado se confesó y fue contundente sobre situación con Carla Giraldo: “Hice cosas que para ella resultaron difíciles”

Aunque al inicio fueron especulaciones sueltas, la ex Protagonista de Novela fue blanco de reacciones por una entrevista que concedió a SEMANA , donde reafirmaba que no existía ningún tipo de vínculo con su compañera de set, al punto de que solamente cumplían con sus labores y se iban por caminos diferentes.

“La relación con Carla es nula. No tenemos ningún tipo de relación. De hecho, cuando estamos en el estudio, ella está en una parte del estudio y yo en otra. Ella tiene un set y yo otro, en algunos momentos tenemos intervenciones juntas, donde hacemos conexiones con los participantes de la casa o cualquier otra cosa que plantee el área de contenido y producción. Pero cada una a lo suyo y punto. No hay relación. No nos tomamos un café, no somos amigas. Cero, nulo, cero, cero, cero. Somos personas diferentes, cada una con su personalidad, con su vida y sus creencias”, aseguró al medio.