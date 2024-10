¿Cuáles serán los disfraces de Halloween que más se repetirán en el 2024?: inteligencia artificial responde

Con el éxito de la película Barbie de Greta Gerwig, que ha sido un fenómeno mundial, los disfraces inspirados en Barbie y Ken seguirán siendo de los más populares en Halloween 2024. Desde el look clásico en rosa hasta las versiones retro y futuristas de los personajes, los atuendos coloridos y glamorosos de Barbie atraerán a quienes quieren destacar con un toque de nostalgia y estilo.

Los disfraces de superhéroes son siempre un éxito en Halloween, y este año no será la excepción. Con nuevas películas y series en el universo de Marvel y DC, personajes como Spider-Man, Loki, Wonder Woman y Batman serán protagonistas de muchos disfraces. La variedad de trajes y versiones de estos héroes y villanos permite que cada persona pueda darle su toque personal al personaje.

Las series de fantasía medieval como La Casa del Dragón y El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder han captado la atención del público y sus personajes se han convertido en favoritos para Halloween. Disfrazarse de Targaryens o elfos de la Tierra Media es una opción llamativa, llena de detalles como capas, armaduras y coronas, ideales para quienes disfrutan de un look épico y elaborado.

El género de terror sigue siendo un clásico en Halloween, y los disfraces de villanos como Freddy Krueger, Jason Voorhees, y el Payaso de It se mantendrán en las fiestas de este año. Además, personajes recientes de películas de terror, como Art the Clown de Terrifier o el espíritu de Smile, serán opciones populares para quienes quieren aterrorizar con su disfraz.

Las estrellas de la música siempre inspiran disfraces, y este año no será diferente. Personajes como Taylor Swift, Harry Styles, y Bad Bunny estarán presentes en muchas fiestas de Halloween, con atuendos icónicos que representan sus looks más famosos. Este tipo de disfraces permite jugar con estilos extravagantes y detalles llamativos, perfectos para fans de la música.

La popularidad del anime sigue en aumento, y personajes de series como Naruto, One Piece y Attack on Titan serán opciones destacadas en Halloween 2024. Estos disfraces, que incluyen trajes de samuráis, ninjas y otros personajes de la cultura japonesa, son perfectos para quienes desean un look detallado y cargado de referencias visuales.