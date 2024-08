Daniella Álvarez expuso los dolores que afronta con su salud: “Los dedos aún no se me levantan”

Daniella Álvarez reacciona a inesperada salida de Daniel Arenas de Telemundo; fue clara y no se guardó nada

Contexto: Daniella Álvarez reacciona a inesperada salida de Daniel Arenas de Telemundo; fue clara y no se guardó nada

En el momento más álgido de todo el proceso y la adaptación a su nueva vida, Daniella aseguró que para sobrellevar sus dolores, tenía una cantidad severa de opioides, por lo que podía llevar una vida “normal”. Sin embargo, la presentadora reiteró que era complejo: “No me podía ni bajar, no podía salir corriendo ni nada [...]. Yo hacía tres horas de ejercicio en la mañana y tres en la tarde de rehabilitación”.

Daniella Álvarez habló de su estado de salud

“Las terapias físicas o fisioterapias nos exigen FUERZA MENTAL más que fuerza física. El dolor, la frustración y todas las emociones que se generan por algo que hemos perdido a causa de un accidente o por haber nacido con alguna patología, no son fáciles de manejar”, escribió en su post de Instagram.

Daniella Álvarez, exigente por posible boda con Daniel Arenas; le pide no ser tacaño

Contexto: Daniella Álvarez, exigente por posible boda con Daniel Arenas; le pide no ser tacaño

View this post on Instagram

En el video se puede ver lo que le cuesta llevar a cabo sus ejercicios, incluso aseguró que aún no ha podido recuperar la completa movilidad en sus dedos y que la fuerza que hace durante los mismos la hace vomitar.

“De tanta fuerza que hago (más mental que cualquier otra) a veces me dan ganas de vomitar... Los dedos aún no se levantan [...]. ¡Esto es la fisioterapia! Nunca rendirte, aunque te pidan un movimiento y no se esté viendo nada”, escribió en su red social.