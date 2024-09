Demi Lovato revelará detalles de su traumático pasado por medio de un documental

Una de las razones principales del filme es tratar la difícil situación que vivió basada en el bullying, la artista Demi Lovato comenzó su carrera en Barney & Friends a los 6 años y alcanzó la fama mundial a los 15 con la película de Disney Channel Camp Rock con la canción ‘This is me’.

Dami Lovato confesó: “Las chicas populares de la escuela firmaron una petición diciendo que debía suicidarme”, revela Lovato en un momento de gran vulnerabilidad. “Tenía siete años cuando tuve mi primer pensamiento suicida, y no lo expresé en voz alta hasta que tenía 15 años”, afirmó.

Para una entrevista que concedió Demi Lovato a The Hollywood Reporter confesó: “Creo que había superado el umbral de lo que podía soportar emocional y físicamente” haciendo referencia al tiempo posterior del lanzamiento de Camp Rock. Según la artista confiesa que para esa época, estaba pasando una inestabilidad abrumadora por consumir sustancias. “No me di cuenta de que la fama infantil podía ser traumática, y no lo es para todos, pero para mí lo fue”.