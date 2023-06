Demi Lovato habló de lo “agotador” que es ser una persona no binaria

La cantante y actriz Demi Lovato se declaró persona no binaria en el año 2021 y comenzó a usar los pronombres “elle y ellx” en sus perfiles oficiales de sus redes sociales para remplazar por un tiempo, el puso del pronombre “ella”, algo que genera polémica en muchas personas alrededor del mundo.

Pero tiempo después, la estadounidense decidió agregar nuevamente el pronombre “ella” a todas sus redes sociales, en un cambio que muchas personas criticaron, porque se sentían identificados con ella al ser “no binarios”, sin embargo, en los últimos días la cantante dio una entrevista al medio español GQ donde explicó lo que la motivó a hacer nuevamente este cambio.

“Permanentemente, tenía que explicar y educar a la gente porque me identificaba con esos pronombres. Lo que era absolutamente agotador”, manifestó Lovato y luego agregó: “Simplemente me cansé. Pero por eso mismo sé que es importante seguir corriendo la voz”.

Demi Lovato en concierto. - Foto: Getty Images

El nuevo cambio de pronombre en los perfiles de redes sociales de Demi Lovato se dio exactamente a mitad del 2022, no obstante, en los demás campos de su vida continúa usando el “elle”, ya que la cantante manifiesta sentirse identificada con los dos pronombres.

“Me enfrento a esto todos los días. Por ejemplo, en los baños públicos. Tener que acceder al baño de mujeres, aunque no me identifico completamente con eso. Me sentiría mejor en un baño sin género. O también pasa cuando llenas, formularios, como documentos gubernamentales o cualquier otro donde tienes que especificar tu género. Solo tienes dos opciones, hombre y mujer, y siento que nada de eso tiene sentido para mí. Me veo condicionade a elegir ‘mujer’ porque no hay más. Creo que esto tiene que cambiar. Ojalá con el tiempo haya más opciones”, manifestó la cantante mostrando lo incómodo que es para ella identificarse como persona no binaria.

La norteamericana insistió que es importante tener este tipo de conversación para impulsar la inclusión en todo el mundo, pese a que muchas personas no comprendan todos los campos que puede tener la identidad de género. La cantante es consciente que representa a las personas no binarias, por lo que trata de ser una buena imagen para un sector que puede ser marginado en muchos sectores sociales.

Demi Lovato se presenta durante el concierto Global Citizen en Los Ángeles, California, EE. UU. - Foto: REUTERS

“Eso es lo más significativo para mí. Hay parejas queer que se han comprometido en mis conciertos y eso es muy especial. Creo que no importa en qué sector estés, tienes que estar cómodo para evolucionar. Llevo años seleccionando las personas adecuadas y finalmente encontré mi tribu”, finalizó diciendo.

Otras celebridades se identifican como No Binarios

Sam Smith

Smith dejó perplejos y muy emocionados a sus fans cuando en 2017 anunció a través de su entrevista en la revista Times que se identificaba como no binario, declarando lo siguiente: “no soy hombre ni mujer. Creo que floto en algún punto intermedio… En realidad, no te identificas con un género u otro. Sencillamente eres tú mismo… Tu propia creación única y especial. Al menos así es como lo veo yo. No soy masculino ni femenino. Creo que me sitúo en un punto intermedio, en algún lugar de ese espectro”.

Sam y Kim ganaron el Grammy y lo dedicaron a la comunidad LGBTI+. - Foto: Foto: Getty Images - Kevin Winter.

Brigette Lundy-Paine

Famose por hacer parte de la serie Atypical, Brigette también usó sus perfiles oficiales de Instagram y TikTok para revelar su género no binario, enviándole un mensaje muy emotivo a sus seguidores, empoderándolos para que sigan su verdadera esencia y la defiendan a toda costa. “Siento un poco de miedo al salir del armario, pero creo que me lo debo a mí y a todos los que luchamos con el género. Si eres NB, comenta y celébralo. Eres hermoso y estás completo”, declaró en su perfil de Instagram.