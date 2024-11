Dolorosa decisión que tomó hijo de la Gorda Fabiola tras dos meses de su muerte: “Es lo más apropiado para mí”

Su deceso se produjo tras una larga lucha contra problemas de salud que, con el tiempo, deterioraron su cuerpo hasta que no pudo resistir más. A pesar de los esfuerzos del equipo médico y su fortaleza en situaciones anteriores, esta vez no logró superar la batalla.

Pese a que ha pasado tiempo, en su segundo mes de muerte, David Polanía recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir un sentido post, el cual plasmaba un desgarrador mensaje sobre el dolor que cargaba en su vida. El colombiano no dudó en referirse al hecho de soltar, explicando que era un proceso muy complejo.

“Dicen que uno de los actos de amor más grandes es “soltar, dejar, ir”; pero nadie habla de lo complejo que es hacerlo. Un amor que perduró casi una vida entera no es fácil de soltar, menos cuando el día a día estaba lleno de sus carcajadas, aromas, sabores y esencia. Me atrevería a decir que, en esta situación, es muy fácil caer en la negación. Sin embargo, la realidad impacta al sentir su vacío físico del día a día, faltar aquel cuerpo que luzca sus prendas y/o contemplar el altar acompañado de un cofre caoba donde restan sus cenizas. Ese el golpe más doloroso del mundo ”, escribió en el pie de foto.

David Polanía recalcó que había decidido aceptar y reconstruirse, entendiendo lo que significaba que su progenitora ya no estuviera en este plano terrenal. Puntualizó que todo cambiaría, buscando soltar y quedarse con lo bonito que le quedó.

“Aquí surge un dilema: seguir lamentando el fallecimiento del ser amado, o empezar a soltar. Sinceramente, ambas decisiones muy dolorosas: la primera implica revivir emociones fuertes y desencadenar culpas y traumas; la segunda implica aceptación y una reconstrucción de la vida entera (ahora sin aquello que se dejó ir). La decisión tomada varía de acuerdo a los procesos personales de cada quien, no hay límite de tiempo aquí. En mi caso particular, tomó dos meses empezar a aceptar y reconstruir mis planes de vida, ahora sin mi mamá en este plano, una elección que ha costado largas reflexiones, lágrimas y mucha berraquera. Pese a todo, ha sido lo que he encontrado más apropiado para mí”, apuntó.