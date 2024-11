Donald Trump presidente de EE. UU.: así es Melania, la enigmática exmodelo que repite como primera dama

Para entonces, la bella exmodelo de origen esloveno se recuperaba del parto de su único hijo, Barron, el menor del clan Trump. Una década más tarde, la pareja llegaría a la Casa Blanca por primera vez, un triunfo en el que no pasó inadvertido el desliz entre Trump y Daniels y del que se derivó no solo la primera imputación a un expresidente de Estados Unidos, sino una frase de antología por parte de la actriz de cine para adultos: “fueron los peores dos minutos de mi vida”, haciendo alusión a su fugaz encuentro con el magnate.

Melania confesaría luego que, aunque en su caso no se trató de un amor a primera vista, algo le llamó la atención del corpulento millonario que sorprendía cada noche a los estadounidenses a través del inusual reality The Apprentice (El aprendiz), con el que buscaba al socio de sus negocios, y se destacaba como empresario de la belleza, como cabeza de Miss Universo, Miss USA y Miss Teen USA.

Trump, fiel a su estilo excéntrico, no escatimó en gastos, pese a que su situación financiera hacía agua como empresario inmobiliario. La novia, documentó la prensa en esa época, caminó hacia el altar con un traje de Christian Dior valorado en 150.000 dólares.

Melania y Barron Trump. (Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP) | Foto: AFP

En su momento, cuando ya era casi un hecho el divorcio, Trump le confesaría a una periodista de The New York Times: “No puedo estar con una mujer que ya haya tenido hijos”, tal como lo reveló el polémico documental Trump An American Dream, de Netflix.