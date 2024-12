Detrás de Too Much and Never Enough (Siempre demasiado y nunca suficiente) hay una agria pelea familiar de años. Mary, la autora, acusa a sus tíos de quitarles a ella y a su hermano parte de la herencia de su abuelo. Pero los Trump dicen que ella solo quiere ganar dinero y que con el libro rompió un acuerdo de confidencialidad firmado hace 19 años. Un hermano del presidente incluso intentó detener la publicación en los tribunales, sin éxito. A pesar de todo, Mary asegura que solo quiere mostrar “cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”.

En un hogar que funcionaba más a punta de miedo, violencia y bullying que de cariño, Fred Trump les repetía a sus hijos cosas como “sean duros”, “mentir está bien” o “disculparse es un signo de debilidad”.

Para ella, detrás de la personalidad del presidente está su padre, Fred Trump, hijo de inmigrantes alemanes que llegaron a Nueva York a comienzos del siglo XX. Se trata de un hombre emprendedor y ambicioso que entró al negocio de la compra y venta de bienes raíces a sus 20 años. Le fue tan bien que en 1923 fundó una empresa que, a pesar de la Gran Depresión, se convirtió en una de las inmobiliarias más importantes de la ciudad.